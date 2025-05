Pellegrini: "Para el Betis llegar a una final es bastante importante y toda la experiencia sirve en la vida"

El Real Betis Balompié no consiguió el título europeo en su primera final por el viejo continente, cayendo derrotado ante el Chelsea en una segunda mitad condicionada por las lesiones de Ricardo Rodríguez y Ez Abde.

Ello fue una de las claves que analizó tras la final en Breslavia el técnico verdiblanco, Manuel Pellegrini, con rostro serio propio de quien lleva la ambición y la exigencia por bandera.

Análisis del partido

Habló el chileno de un duelo en el que "hicimos un gran primer tiempo y tuvimos dos claras para aumentar el marcador y un segundo condicionado por las lesiones de Abde, con un esguince en el tobillo, que condicionó y cambió todo lo que hicimos en ese lado y encontraron los espacios".

Afición

El único 10 en Polonia se lo llevó la afición del Betis: "La hinchada es increíble con el plantel, sólo tengo palabras de agradecimiento y duele no haberles dado ese título que merecían. Más que un aprendizaje ya tenía mérito llegar, los planteles se hacen con competitividad".

Qué significa para el Betis ser finalista

"Para el Betis llegar a una final es bastante importante y toda la experiencia sirve en la vida. Hay que estructurar el plantel y veremos a lo que nos permite llegar", reflexionaba Pellegrini sobre qué cima le ve a su Betis el próximo año en Europa. "No pudimos conseguir ese título final y desde ya empezamos con la temporada siguiente. En la ambición y la exigencia soy el primero y jugar la final es un paso adelante, nunca atrás".

Cómo está el equipo

Dolido y frustrado por no poder llevar a Sevilla la Conference League, Pellegrini habló sobre las sensaciones de su equipo: "El plantel está amargado por no aguantar el primer tiempo. Las lesiones de Abde y Ricardo les permitieron llegar y ese esguince a Abde no seguir. Los hechos son que en el fútbol y ante un rival superior nos entregamos. Orgulloso por lo que hizo el equipo".