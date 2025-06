El presidente del CD Teruel, tras el ascenso: "Unai Mendía hace posible lo imposible"

Teruel se ha despertado este lunes con la dulce resaca del ascenso a Primera RFEF. Es día de celebración, de actos oficiales, de visitar instituciones y festejar todos juntos en el Torico, porque el equipo de Unai Mendía culminó el domingo una segunda vuelta para enmarcar, casi perfecta, y unos playoffs en los que el Teruel ha ido superándose cada día hasta alcanzar la tercera categoría nacional tan solo un año después de perderla. El penalti de Peru en el minuto 90 para ganar al Numancia en Los Pajaritos es ya historia del deporte aragonés.

“Estamos ahora mismo en una en una Liga que es muy bonita, es la tercera competición en España y es una Liga muy bonita, vamos a jugar por toda España y estoy muy contento, muy orgulloso, por mí, por el club, por los aficionados y por la ciudad, por todos”, indica Santiago Gonzalvo, presidente de la entidad. Desde que terminó el partido el domingo en Los Pajaritos, no ha dejado de recibir llamadas y mensajes.

“Ya empezamos ayer, en cuanto salí de Soria era llamada tras llamada. Ayer estaba acompañándonos en Los Pajaritos Emma Buj, la alcaldesa de Teruel, Jesús Artigot, el concejal de Deportes, estaba también Manuel Torralba, el presidente de la Federación Aragonesa. En cuanto salí me hizo mucha ilusión que nos llamara el presidente de la Federación Española dándonos un abrazo a toda la gente de Teruel. Son momentos los que estamos aquí queremos vivir. Muy emocionantes”, indica.

Gonzalvo resume el 2025 inolvidable del CD Teruel. "Hemos ido en ascenso, llegamos a meternos en los playoffs como quintos. Nos han tocado dos rivales de máximo nivel, el segundo del grupo uno y el segundo del grupo dos, el Atlético Baleares y el Numancia y la verdad es que estos jugadores se lo merecían porque son valientes, son jóvenes, tienen garra, tienen ganas y todo el CD Teruel se lo merecía. La afición ha estado como nunca, el frente Mudéjar que los nombro siempre, socios, no socios, toda la gente de Teruel ha estado apoyando al equipo”, resume orgulloso.

El presidente asegura que siempre ha creído en el equipo, que estaba convencido del éxito final. Pero no ha sido nada fácil. El equipo terminó la primera vuelta con solo tres puntos de ventaja sobre el descenso a Tercera RFEF. Entonces el ascenso parecía una quimera, un imposible, pero Unai Mendía seguía creyendo. Gonzalvo se deshace en elogios hacia el técnico.

“Unai nos decía, tranquilos, que el equipo tiene el ganas, el equipo lo está haciendo muy bien, el equipo entrena muy bien. Se hace duro porque se hace duro, eh, yo también lo entiendo. En diciembre todos estábamos a ver cuándo ganamos, a ver por qué no ganamos. Pero después ha habido una segunda vuelta espectacular. El gran trabajo que ha hecho Unai para que entendiesen los jugadores cómo quería jugar y de la manera que quería jugar. Lo dijo en su día, tengo una manera, sé lo que quiero y en cuanto los jugadores me lo pillen bien, esto va a funcionar.”, resalta.

Las dificultades empezaron en verano. "Preparamos el equipo muy tarde, nosotros somos muy humildes y no tenemos posibilidad económica para hacer grandes cosas. Entonces preparamos el equipo a últimos de agosto y claro, pues la pretemporada fue justa por no decir nula y hasta que el equipo cogió el ritmo y cogió la manera de juego que tiene Unai, es espectacular. Que ayer lo demostró otra vez en esta final, con su táctica y con sus cambios de sistemas y con sus cambios de jugadores que bueno, que lo imposible lo hace posible”, resume el presidente.

En estos días ha sido imposible no acordarse de Ramón Navarro, el presidente fallecido en enero de 2024 que tanto hizo por el club y tan querido por todos. El club prepara un homenaje a su figura para el próximo día 14. Gonzalvo perteneció a su junta directiva. “Le debemos todo en el Teruel, porque yo creo que ha sido un presidente que ha trabajado y ha vivido por el Teruel. Este ascenso se lo quiero dedicar tanto a él como a Mariano Escalera, los dos presidentes que han estado anteriores a mí”, indica.

Y es que Gonzalvo es presidente desde el pasado mes de enero, pero lleva unos siete años en el club. “He estado trabajando con el fútbol base, que me he sentido súper orgulloso porque es una cosa de las que me encantan. Trabajar con los chicos de Teruel y con la cantera del Teruel para mí ha sido el mayor orgullo que he tenido. Y ahora me toca dirigir e intentaré estar a la altura y estaré hasta que los socios quieran que esté”.

Ahora es momento de descansar para la plantilla, “les he dicho que vayan a la playa a tumbarse porque han hecho un final de temporada increíble”, dice el presidente, pero de mucho trabajo en los despachos. Tras la fiesta de este lunes, la maquinaria del club se pondrá en marcha para preparar la próxima temporada.

“No hemos estado parados, hemos estado ya trabajando por las posibilidades tanto como seguir en Segunda como en Primera, pero yo casi, bueno, yo estaba convencido que este equipo iba a ascender. Y ahora nos toca pues preparar el equipo para el año que viene, empezaremos a hablar con el entrenador, con jugadores, presentaremos al nuevo director deportivo”, señala. Ese será el primer paso. En el banquillo, el presidente quiere contar con Unai Mendía. “Sin duda, es un grandísimo entrenador”.

A partir de ahí, habrá que armar el equipo con una estructura y filosofía que el presidente tiene muy claras. “Un equipo competitivo, como a la gente le gusta en Teruel, como este año, un equipo a la manera de de Unai Mendía, que juegue a fútbol, que juegue en campo contrario”. El objetivo será asentarse en Primera RFEF, “aguantar muchas temporadas, bueno, ojalá ascendamos”, dice Gonzalvo, hacerse fuertes en la categoría y seguir escalando.