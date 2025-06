El zaragozano Javi García asciende a Primera FEB con el Melilla: "He disfrutado muchísimo"

A Javi García le está yendo muy bien lejos de casa. Tras varias cesiones, dejó Zaragoza definitivamente en 2023 para jugar en LEB Plata, primero en el Fibwi Palma, luego en el Ciudad de Huelva para disputar los playoffs y, este año, en el Melilla Ciudad del Deporte con un final de ensueño. Con el equipo melillense no solo ha sido un jugador importante, no solo ha terminado en el podio de los mejores asistentes de la Segunda FEB, sino que ha celebrado el ascenso a Primera tras superar al Sant Antoni balear con mucho sufrimiento, en la prórroga del partido de vuelta.

«En la ida ganamos por 22 puntos y la vuelta al final es un partido en el que también las dinámicas son muy importantes y pillaron ellos la dinámica positiva y se sufrió bastante. De hecho, por momentos yo lo veía ahí medio perdido pero sí que es verdad que supimos sacarlo increíble y luego en la prórroga jugamos muy serios y, bueno, ascendimos», resume el zaragozano. El equipo se quedó un día en Ibiza hasta que pudo regresar este lunes a Melilla y martes y miércoles tendrá las celebraciones oficiales por el ascenso.

El club ha cumplido así su objetivo después de una temporada complicada. «Cuando se hace el equipo en verano el objetivo principal, el único objetivo que se contempla, es ascender. Luego durante la temporada ha habido muchísimos altibajos, ha sido una montaña rusa y bueno, creo que hemos tenido la suerte de que hemos llegado al momento importante de la temporada de la mejor manera posible, jugando nuestro mejor baloncesto de todo el año», explica el base, que ha conseguido también otro objetivo no menos importante, disfrutar jugando.

Javi García fue el primer fichaje anunciado por el Melilla el pasado verano, una apuesta desde el convencimiento en las posibilidades del base zaragozano para llevar la manija del equipo. Y el dorsal número 44 no ha defraudado. En la Liga regular ha promediado 8,2 puntos, 3,2 rebotes, 5,2 asistencias y 9,5 créditos de valoración. En las eliminatorias por el título lo ha hecho incluso un poco mejor: 9,7 puntos, 2,3 rebotes, 7,7 asistencias y 11,8 de valoración en 27 minutos.

«Creo que ha ido de menos a más, empecé con una lesión que tuve en el último partido de pretemporada en la rodilla, que creo que me ha lastrado durante los primeros meses del año, pero en cuanto me encontré mejor físicamente y encontré el ritmo de juego, el coach Mikel Garitaonandia también me ha dado mucha confianza y esto lo he notado muchísimo en la pista. En ese sentido sí que he estado súper cómodo y y he disfrutado muchísimo», apunta el protagonista.

No es muy exagerado decir que ha sido clave en el ascenso porque en el partido de ida frente al Sant Antoni, saldado con un triunfo por 107-85, Javi se hizo con el MVP con unos números estratosféricos: 17 puntos, 13 asistencias y 27 créditos de valoración. «Al final hay partidos que metes más o metes menos, eso todos los jugadores lo sabemos, pero bueno, es verdad que ha habido partidos este año así que he disfrutado como, vamos, como si estuviera en minibasket y y eso le encanta a cualquier jugador», explica García.

El base celebró el ascenso con una bandera de Aragón. «Sí, porque tuve la suerte de que vinieron seis amigos al partido y les dije que si me podían traer una que, en cuanto acabase el partido, se la pedía para ponérmela», cuenta el zaragozano. La dificultad de viajar hasta Melilla -solo puede hacerse desde Madrid o Málaga- ha hecho que este año las visitas de familiares y amigos sean contadas, centradas en los partidos lejos de casa, y eso ha sido lo que peor ha llevado. «Al final tu familia es tu equipo», resume.

García considera muy positiva su evolución desde que se desvinculó del Casademont hace dos años. Tanto la temporada pasada, «también creo que fui de menos a más y y al final pues me acabé encontrando muy cómodo en la pista», como la presente, que ha sido «un reto» por el objetivo del proyecto. «Venía a un proyecto súper interesante, competitivo y ganador. Lo he disfrutado y ha habido momentos que creo que he evolucionado mi nivel de juego», apunta. La confianza del entrenador, los minutos en la pista, tener oportunidades, han sido claves para su crecimiento.

«Ahora creo que poco a poco voy entendiendo un poco el rol que tiene cada uno en los equipos, la forma de jugar en lo que es un poco también ser el base del equipo y el que dirige un poco pues en mi caso el ataque del equipo», apunta sobre su madurez en la pista. Javi García solo piensa ahora mismo en descansar, tomarse unas vacaciones y desconectar. No ha pensado en su futuro, esperará a que le lleguen ofertas para tomar la mejor decisión en este momento de su carrera. Lo hará con un ascenso a Primera FEB bajo el brazo y una muesca más en su aprendizaje.