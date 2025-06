Ferrero: "Alcaraz tiene un potencial que todavía no hemos visto"

Tras la gran victoria de Carlos Alcaraz en los cuartos de final de Roland Garros, su entrenador, Juan Carlos Ferrero, atendió a los medios españoles presentes en París para repasar el momento del tenista de El Palmar y del torneo, en el que considera que pese al nivel mostrado ante Tommy Paul no se puede considerar a estas alturas favorito.

"Hay que tener claro que Carlos tiene el nivel que le vimos en cuartos ante Tommy Paul, pero es muy difícil verlo plasmado cada día. Tiene un potencial que no hemos visto todavía" aseguró el preparador valenciano.

Ferrero también habló sobre el proceso de maduración que está viviendo Alcaraz, afirmando que tal y como ya ha explicado su pupilo en varias ocasiones va mejorando. "Obviamente, va madurando cada año. Del año pasado a este se va notando. Antes era más emocional, y aunque ahora se le note alguna pataleta, se le nota el cambio. Estos jugadores tan buenos ganan mucho más que pierden y eso facilita el proceso".

Alcaraz venció a Paul en cuartos de final con un gran nivel de juego / EFE

Una maduración que ha ayudado al trabajo mental del tenista murciano para minimizar las desconexiones que han sido siempre su talón de Aquiles. "Venimos trabajando desde hace mucho tiempo el tema mental. Que sepa donde agarrarse cuando le surgen problemas. Trabajamos sobre todo en las charlas previas a los partidos y a los torneos porque queremos que tenga toda la confianza para que hable de lo que necesite" explicó.

UN NIVEL QUE ROZA LA EXCELENCIA

Sin duda un trabajo que se ve reflejado en pista y con partido como el de Tommy Paul como gran colofón, aunque Ferrero avisa que pese a tener el nivel y la capacidad, no siempre se puede mostrar en pista. "Viene jugando muy bien ya desde Roma. Él sabe que tiene que trabajar la constancia, pero realmente es muy difícil de tener. Ante Paul entró todo, pero no siempre va a ser así. Nosotros que juegue de esta manera, incluso en tierra, pero no siempre es posible, ya sea por el rival, por las condiciones o por algún otro motivo".

Pese a ello, no dudó en afirmar que la clave de Carlitos es intentar buscar siempre su versión de juego e imponerla ante cualquier situación. "Es cuestión de que él elija como quiere jugar. Está en el camino de jugar a su nivel. Perfección nunca se puede decir, pero está en un nivel realmente alto y él lo ve. Hay días que las cosas no saldrán tan bien y cometerá muchos más errores, pero sabemos que ese es el camino" explicó.

Un nivel que viene apoyado en gran parte por la mejora golpe a golpe que ha ido evolucionando Alcaraz, con el servicio como el mayor de ellos. "El servicio da siempre mucha confianza, pero también la derecha y el revés, y en su caso también la dejada. Sigue habiendo muchas cosas que mejorar, pero es evidente que cuando se saca bien da mucha confianza en el juego.

UN CAMINO ITALIANO

Ferrero también habló de los dos nombres que se interponen ahora en el camino de Alcaraz a la defensa de su corona en París. El primero de ellos, el de Lorenzo Musetti, su rival en las semifinales del próximo viernes. "Está jugando realmente bien. Al final es el segundo mejor jugador en la gira de tierra batida y pese a que ha jugado muchos partidos se le ve muy bien tanto físicamente como de confianza. Pero como he dicho, nosotros tenemos que fijarnos en el juego de Carlos y que sepa jugar sus armas para imponer su juego con la velocidad y la intensidad" aseguró sobre el próximo duelo de su pupilo.

musetti y alcaraz en Roma / EFE

El otro gran nombre que asoma en el panorama más próximo es el de Jannik Sinner. El número uno mundial puede ser el rival en una hipotética final y Ferrero no escondió que saben que el italiano es el gran rival a batir. "Los dos se retroalimentan sobre todo cuando juegan en contra. Es bueno que Sinner esté jugando así. Hace dos años ya decíamos que podía ser lo que ha sido. A Carlos le ayuda a seguir ver ese nivel de Sinner" aseguró.

Los dos se retroalimentan cuando juegan en contra Juan Carlos Ferrero — Sobre Alcaraz y Sinner

Pese a ello, no dudó en afirmar que venga quien venga o pase lo que pase por el camino, lo que tratan siempre de hacer es intentar dar toda la confianza a Alcaraz para que pueda desplegar su juego y su mejor versión. "Nos fijamos en hacer las cosas de la mejor manera posible para que tenga toda la confianza y si es así a los rivales se les puede hacer muy cuesta arriba enfrentarse a él" finalizó.