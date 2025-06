Marc Márquez: "Las condiciones son diferentes, pero intentaremos luchar por la victoria en Motorland"

Motorland comienza a coger temperatura para la celebración del Gran Premio GoPro de Aragón y este jueves fue el día dedicado a las ruedas de prensa y al Pit Lane Walk, una actividad que permitió a los aficionados entrar a la calle de boxes del circuito. Desde primera hora de la tarde, los amantes del motor pudieron acercarse al circuito de MotorLand Aragón para disfrutar de la primera de las actividades del fin de semana, la cual permite pisar el asfalto viendo las motos expuestas y consiguiendo las firmas de algunos de los pilotos que han salido a saludar a los fans.

En la comparecencia ante los medios, el gran protagonista ha sido Marc Márquez. El español volvió a ganar el pasado año en el trazado alcañizano tras mucho tiempo sin hacerlo, aunque el de Ducati aseguró ayer que este año las condiciones son distintas. «Será difícil, sobre todo porque el año pasado encontré mis condiciones, todas las noches llovía un poco, estaba sucia la pista y resbalaba más, pero en cualquier caso, igual que en Silverstone decía que tenía que defender los puntos en el campeonato, aquí, en un circuito en el que he ganado bastantes veces, en el que estoy bien y me siento cómodo, trataremos de luchar por la victoria», afirmó Márquez.

No obstante, Marc Márquez señaló que tener algún punto débil en las carreras largas con el planteamiento de las mismas, al afirmar que es su «punto débil» y que, por eso, está trabajando en ello. «Voy a intentar empezar a gestionarlo de una manera distinta», agregó. Si bien no quiso revelar cómo, aclaró que quiere intentarlo, pero «una cosa es a nivel teórico y en la práctica hay que plasmarlo, pues nunca quieres cometer errores, pero al final acaban llegando el domingo».

Marc Márquez tiene en Motorland Aragón uno de sus circuitos favoritos, como también Austin o Sachsenring, pero recuerda sus errores, como el de Estados Unidos. «Siempre trato de centrarme en mis errores para subsanarlos en el futuro, así que vamos a mantener la concentración y, sobre todo aquí, estamos hablando del 37 -los puntos de la victoria en las dos carreras-, que es lo que forma parte de nuestro trabajo y vamos a tratar de centrarnos en anotar el máximo de puntos», indicó.

La jornada de hoy

Por su parte, Pedro Acosta explicó que están «sacando un poco los pies del plato» y tienen «moto para estar luchando entre el top 5 y top 7, pero señaló que necesitan «estar cerca del podio para estar contentos». «Me da rabia la situación y me molesta incluso decir que Silverstone ha sido la mejor carrera que he hecho en MotoGP, incluso por encima de los podios del año pasado. Es la mejor como piloto que yo he hecho en MotoGP y me ha valido para ser sexto. Cabrea un poco al final, pero hay que seguir hacia delante», afirmó el español.

La jornada de hoy, en lo deportivo, la jornada de este viernes estará marcada por la Practice de MotoGP que otorga el pase directo a la Q2. En lo que respecta a lo que rodea al Gran Premio de Aragón, se dará el pistoletazo de salida al MotorLand Fan Festival con sus actividades desde primera hora de la mañana. Durante el día varios pilotos como Marc Márquez o Fabio Quartararo se pasarán por el escenario para saludar a los aficionados. Las sesiones de pista se retransmitirán por la pantalla gigante, además de contar con zonas de descanso, comerciales y de atracciones como la noria.

Cabe añadir que habrá otras actividades durante el fin de semana para conocer a los pilotos como el Hero Walk, cuyos accesos están agotados, o para disfrutar incluso del podio de MotoGP con la invasión a pista del domingo.