La DGA insiste desde el asfalto de Motorland sobe su lucha por la continuidad del Mundial : "No vamos a tirar la toalla"

En su comparecencia sobre el mismo asfalto de Motorland, el consejero del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, ha querido lanzar un mensaje contundente, aunque enigmático sobre el futuro del Gran Premio de Aragón. El foco de su intervención ha estado en la posibilidad y el compromiso del Ejecutivo autonómico para garantizar su continuidad en el calendario de MotoGP más allá de 2026.

"No vamos a tirar la toalla", ha sentenciado Blasco, en una declaración en la que volvió a reflejar la voluntad firme del Gobierno de Aragón. "Vamos a intentar hasta el final, con todos los medios que tiene el Gobierno, en colaboración con la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Alcañiz, que el Gran Premio de Aragón continúe. No se ha hecho una inversión de más de 100 millones de euros para ahora tirar la toalla”, ha asegurado.

Blasco ha reconocido que el contexto actual impone mayores exigencias, especialmente con el cambio accionarial en Dorna y la entrada de Liberty Media, que aspira a transformar MotoGP en un espectáculo global comparable a la Fórmula 1. Esto, ha explicado, eleva el listón de requisitos logísticos, promocionales y de infraestructuras.

En ese sentido, ha reconocido las limitaciones que tiene Aragón en materia de comunicaciones, tanto por la falta de conexión por autovía con Zaragoza y la costa, como por la lejanía del aeropuerto internacional más cercano. Sin embargo, ha sido tajante. “Si fuera una cuestión económica, ya diríamos que no podemos seguir el ritmo y lo dejamos. Pero no es eso. Hemos dicho siempre que el problema principal son las comunicaciones, no la voluntad política ni el compromiso financiero.”