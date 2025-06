Alcaraz - Sinner: mucho más que una final de Roland Garros

Once partidos entre ambos. Tres de ellos en una final. Pero ninguno como el de este domingo 8 de junio (15:00 horas) entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Los dos hombres llamados a dominar el tenis de presente y de futuro se verán las caras por primera vez en una final de Grand Slam. Roland Garros será el primero de los cuatro grandes torneos que tendrá el placer de vivir el partido que todo el mundo ansia ver y a que buen seguro se repetirá tantas veces como aquellos míticos duelos entre Nadal, Djokovic y Federer en Melbourne, Londres y Nueva York.

Serán mil y una batallas épicas en busca de ganarse un hueco entre los mejores de la historia, pero el primer privilegio lo tendrá París. La capital francesa soñaba con esta final desde que Carlos Alcaraz confirmó que llegaría al torneo como número dos y por lo tantos solo podría verse con su gran rival en la final.

Camino cumplido por ambas partes y cita consumada en la Philippe Chatrier, que marcará un antes y un después en su rivalidad. Cualquiera de los dos cambiaría a buen seguro sus victorias anteriores en sus duelos directos (7-4 para Alcaraz) por poder levantar la Copa de los Mosqueteros este domingo. La primera gran final entre ambos quedará para siempre en el recuerdo y que servirá como punto de inflexión en el inicio de un nuevo capítulo de una rivalidad que ya tiene sus páginas en los libros de historia.

Hasta llegar a la final, Alcaraz domina todos los números, siendo suyas las cuatro últimas victorias. También gana en el cara a cara sobre tierra batida (2-1) y en los duelos en partidos de Grand Slam (2-1) siendo suyo el único precedente en París, en las semifinales del pasado año.

ALCARAZ, A POR LA QUINTA

De conseguir seguir imponiendo la dinámica actual, Alcaraz sumaría su quinto título de Grand Slam para seguir completando el pleno en las finales. US Open 2022, Wimbledon 2023 y 2024 y Roland Garros 2024 hicieron bueno el dicho al que tanto se aferra el español, de que las finales no se juegan, se ganan.

Pese a tener todos los números a su favor, Alcaraz sabe que ni el reciente precedente de la final del Masters 1000 de Roma vale para poder sacar conclusión alguna. "En el tenis todo cambia de una semana a la otra. Jannik es un jugador distinto al de hace un año. Llegó hasta semifinales destruyendo a todos" afirmó el tenista murciano tras su pase a la final sobre su rival en ella.

Alcaraz / EFE

Un Sinner que será también el último obstáculo para que Alcaraz siga destrozando récords de precocidad. El tenista español puede ser el segundo tenista más joven de la historia en conseguir cinco títulos de Grand Slam a sus 22 años, un mes y tres días, solo por detrás de Bjorn Börg, que lo hizo con 22 años y cinco días.

Misma edad, en años, días y meses, con la que Rafa Nadal conquistó su primer Wimbledon (2008) y su quinto título de Grand Slam. Caprichos del destino que vuelven a poner a los dos grandes tenistas de la historia de España frente a frente ante una nueva inevitable comparación.

SINNER, DE FINAL EN FINAL

Por su parte, Jannik Sinner buscará su cuarta corona de Grand Slam para igualar con Alcaraz. Sería también el tercero de los cuatro conquistados (Open Australia 2024 y 2025, y US Open 2024) siendo la tercera final consecutiva, algo que en este siglo solo habían conseguido los cuatro integrantes del conocido 'Big 4'; Federer, Nadal, Djokovic y Murray.

La regularidad del italiano es digna de admirar, con ocho finales en los últimos ocho torneos disputados. Números a la altura de Djokovic, que lo consiguió en 2015 y de Ivan Lendl en 1982, que fue el último en conseguirlo a una edad más joven que la de Sinner, que no cede en un torneo antes de la final desde el pasado mes de agosto en el Masters 1000 de Montreal.

Jannik Sinner / Joel Carrett/AAP/dpa

En todas ellas, solo ha habido dos posibles resultados. Victoria y campeón o derrota ante Alcaraz. Nadie más ha podido desde entonces superar al de San Cándido, que admitió que su rivalidad con el español es distinta a todas las demás. "El tiempo dirá si nos podemos comparar con la que tuvieron el 'Big Three' o el 'Big Four'. Carlos me hace mejor jugador porque me lleva al límite. Será especial jugar nuestra primera final de 'Grand Slam'".

UN ANTES Y UN DESPUÉS

Sin precedentes que valgan, sin premios que se parezcan a lo que hay en juego y sin nada de lo ocurrido en París hasta ahora que sirva de valor añadido. París, Roland Garros, la Philippe Chatrier, serán protagonistas de la primera gran final entre los dos grandes hombres del tenis mundial.