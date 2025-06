Pol Espargaró: "A los pilotos no les gustará nada si Motorland sale del Mundial"

La continuidad de Motorland en el Mundial de Motociclismo está en boca de todos. Se habla mucho de la terrible pérdida que supondría para Alcañiz y, en general, para toda la comarca del Bajo Aragón. Y es que la posibilidad cada vez más real de que a partir de 2027 MotoGP pase de largo de Aragón no gusta aquí a prácticamente nadie, ni siquiera a los protagonistas y a los que dan el espectáculo, los pilotos.

Porque desde que Motorland se estrenó en el Mundial en el año 2010, son muchas las voces que lo han catalogado como uno de los mejores circuitos de la competición. Hasta Marc Márquez, que no es un cualquiera, ha reconocido alguna vez que el de Alcañiz es uno de sus trazados predilectos e incluso su favorito. Incluso la propia organización del Mundial, con Dorna a la cabeza, ha elegido varias temporadas el Gran Premio de Aragón como el mejor de todo el calendario y en ello se tiene mucho en cuenta la opinión de los que se suben a las motos.

«Motorland es un circuito que es diferencial, aquí se viven carreras increíbles», afirma Pol Espargaró, que ha corrido infinidad de veces en Alcañiz durante su etapa en activo y que ahora sigue de muy cerca la actualidad de MotoGP porque trabaja en DAZN en la retransmisión de las carreras. «He podido hasta ganar en categorías inferiores. Disfrutaba muchísimo. Este era uno de los sitios que nunca te querías perder y que más ganas tenías de que llegase. Además la gente anima muchísimo. Hay que venir aquí para vivirlo y sentirlo», apunta.

Por ello, dejando a un lado todo lo que no tiene que ver con el prisma estrictamente deportivo, Espargaró no entendería que la cita no vuelve año tras año a Alcañiz. «Desde nuestro punto de vista sería una gran pérdida. Tú haces una encuesta a todos los pilotos del paddock y les preguntas en qué circuito se sienten más cómodos, disfrutan más pilotando y del ambiente que se vive y muchos te van a decir que en Motorland», asegura tajante el catalán. «No les gustará nada si sale algún año», añade.

Aunque bien sabe Espargaró que, aunque se tiene en cuenta, su palabra no suele ser nunca la que se impone a la hora de establecer el calendario del Mundial. «Aquí el único problema es que interfieren muchísimos factores que también forman parte de este juego», explica el expiloto y ahora comentarista. «Sé que hay negociaciones, pero ese es un mundo muy complicado. Depende de las empresas, de los gobiernos, de los acuerdos que se establezcan...», analiza Espargaró, que una vez más incide en el pensamiento mayoritario del mundo del motor: «Si por nosotros fuera, Motorland sería uno de los circuitos fijos».