El presidente de los árbitros de España, sobre el aragonés Clos Gómez: "Es el mejor director de VAR del mundo"

Los árbitros aragoneses se han puesto frente al espejo este fin de semana con la celebración del Primer Congreso Arbitral de Aragón, con más de 200 colegiados inscritos y participando en las diferentes conferencias y mesas redondas. Bajo el título ‘¿Cómo nos ven? ¿Cómo los vemos? ¿Cómo nos vemos?’, los colegiados han reflexionado sobre sí mismos, desde las grandes polémicas del VAR a los problemas que se encuentran los árbitros más jóvenes, con la presencia de los diferentes agentes que forman parte del fútbol.

Inaugurado por el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, el congreso contó con la presencia del presidente del Comité Técnico de Árbitros nacional, Luis Medina Cantalejo, y del excolegiado asturiano Manuel Díaz Vega, que dialogaron con los colegiados más jóvenes contándoles sus experiencias y cómo enfrentarse a los diferentes retos que deben afrontar como los errores o la presión externa. En una mesa redonda con los medios de comunicación ambos mostraron su punto de vista sobre las explicaciones públicas que deben dar los colegiados y explicaron su visión del VAR.

Sobre este último punto, Medina Cantalejo no dudó en asegurar que España cuenta «con el mejor director del VAR del mundo», que no es otro que el aragonés Clos Gómez. Sobre el uso del videoarbitraje, ambos coincidieron en señalar las diferencias en función de si se trata de una competición UEFA o FIFA o también en las diferentes Ligas locales. Medina Cantalejo tiene claro que el VAR debe de ser menos intervencionista y es algo, explicó, en lo que insisten en las reuniones de los viernes con los colegiados en las que se analizan sus actuaciones. El responsable del CTA insiste a los colegiados en que deben de tomar decisiones y no esperar a que lo haga el VAR.

Tanto Medina Cantalejo como Díaz Vega coincidieron en que el VAR no ha servido para acabar con las polémicas en el fútbol, al contrario, las han duplicado, pero que es una herramienta que sirve para «evitar errores que antes eran inevitables, errores que pueden alterar un resultado y, por tanto, un campeonato». No obstante, Medina aseguró que algo bueno aportará el VAR cuando lo están solicitando en Primera RFEF y en el fútbol femenino.

Cuestionados sobre la conveniencia o no de comparecer públicamente para dar explicaciones de sus decisiones, Medina Cantalejo aseguró que cada verano se organiza una reunión con los medios de comunicación en la que se les explica las novedades en el reglamento y que los árbitros están abiertos a entrevistas y diálogo siempre que se haga con respeto, tanto por parte de la prensa como de los clubs. A este respecto, el responsable del CTA explicó que tanto el consejero del Real Zaragoza Mariano Aguilar como Fernando López, director general, se pusieron en contacto con él tras los errores de De la Fuente Ramos en Oviedo pero que el diálogo no fue muy productivo.

Los árbitros reconocen sus errores, que se analizan y evalúan cada semana, y explicaron a los más jóvenes cómo rehacerse para que esos fallos inevitables no lleven al colegiado a aplicar la llamada ley de compensación. Apelaron a la fortaleza mental para no dejarse influir por las presiones externas. La organización se mostró muy satisfecha con el resultado del congreso, que sirvió para que tanto los propios colegiados como clubs, árbitros y entrenadores pudieran mostrar sus inquietudes y resolver sus dudas con los máximos responsables del arbitraje español.

Por el congreso pasaron también la seleccionadora nacional de fútbol, Montse Tomé, acompañada por su asistente Nacho Fernández; los árbitros Guillermo Cuadra, Andrea Firvida, Tomás Santander, la medallista paralímpica y conferenciante, Teresa Perales, o los jugadores del Real Zaragoza, Marcos Luna y Marcos Cuenca. Conducido por Isidro Oliván, en la mesa redonda que cerró la cita tomaron parte Raquel Machín, de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, y Javier Velasco, jefe de Deportes en Heraldo de Aragón.