Álvaro del Valle, jugador del Balonmano Contazara: "Zaragoza se merece tener un equipo en Asobal"

Ha sido el primer fichaje del Contazara para la nueva temporada, ¿su llegada dependía del ascenso o era un factor independiente?

He estado hablando con el club durante estos dos meses, es verdad que en estos años me ha estado tanteando, y como esté ya no seguía en Puerto Sagunto, pues mi idea era volver a casa independientemente de si era en Primera Nacional o en División de Honor Plata. Quiero asentarme otra vez en la ciudad, ya sean dos o los años que acaben siendo. Mi idea era volver a casa y estar lo más cerca posible de Valencia porque tengo mucha gente ahí, mis amigos, mi novia y creo que esa cercanía era algo que estaba buscando.

Imagino que el proyecto le ilusiona después de ver cómo ha crecido el club en este periodo de tiempo

Estoy muy contento, sobre todo, porque Zaragoza se merece un equipo en Asobal y creo que poco a poco el proyecto va cogiendo más forma. Esperemos que unos años el equipo llegue a la máxima categoría y la ciudad vuelva a disfrutar del mejor balonmano.

La idea del Contazara es llegar a la Asobal, pero antes hay que asentar al club en la segunda categoría, ¿cuál cree que es la clave para que la entidad siga creciendo después de tu experiencia habiendo ascendido con el Puerto Sagunto hace dos años?

Hay que tener los pies en el suelo porque esta categoría es muy competitiva y lo primero es asentar bien el proyecto centrándonos en que el equipo esté formado por gente de la casa y con unos cuantos fichajes de fuera. Es una competición muy exigente en la que tienes que perder muy pocos partidos para conseguir el ascenso y cada encuentro es un mundo y cualquiera te puede pintar la cara. La clave es la consistencia y también hay que tener mucha paciencia porque la Liga es muy larga y pueden pasar millones de cosas.

Antes ha hablado de que uno de sus principales motivos para volver es que quiere que Zaragoza consiga de nuevo un equipo en Asobal, ¿cómo vivió la desaparición del BM Aragón?

A mí no me tocó vivirlo en primera persona porque esa temporada me había marchado al Anaitasuna, pero todos los compañeros con los que estuve en el Aragón me contaron todo lo que pasó, entre ellos mi hermano Jorge, y fue un momento muy duro para todos porque ni siquiera les dieron la oportunidad de acabar la temporada. Ojalá dentro de poco el Contazara traiga de nuevo el balonmano de primer nivel a Zaragoza.

¿Su pensamiento es acabar su carrera en el Contazara después de acabar su contrato de dos temporadas?

La idea es esa, en principio son dos años, y luego ya se irá viendo. Acabar mi carrera en casa es lo más coherente para mí y sería la mejor manera de despedirme, también con un rol diferente asumiendo que tengo que ayudar a los más jóvenes y aportando todo lo que pueda en la pista.

¿Esa continuidad de que dependería?

Pues depende de diferentes factores, tanto deportivos como personales. Gran parte de mi continuidad estará vinculada a como me encuentre físicamente y si sigo manteniendo la ilusión por seguir jugando.

¿Ese aspecto físico está también muy marcado por su hernia sufrida durante su etapa en el Bada Huesca?

Fue una lesión que no solo me afecto en lo físico, sino también en lo mental. Estar un año entero parado me hizo perder ese fondo que había conseguido y los dolores que tenía, que la gente que lo ha sufrido sabrá de lo que hablo, no se los deseo a nadie.

¿Se llegó a plantear la retirada?

Por suerte, ahora estoy bien y no he tenido que dejar el balonmano por ello y sí que me he llegado a plantear la retirada varias veces, pero pensándolo fríamente no quería que mi carrera terminase de esa forma y todo el esfuerzo que he hecho tanto mental como físicamente me ha llevado a seguir jugando a balonmano.

¿Qué fue lo que provocó la decisión de seguir con su carrera deportiva?

En mi caso, yo prefirí hablar con gente que lo ha sufrido en primera persona, aunque obviamente el apoyo de mi familia fue importantísimo, pero la experiencia de gente que lo ha vivido de forma directa me hizo saber si de verdad merecía la pena seguir mi carrera, ya que esta lesión me afecta tanto en mi faceta deportiva como en mi vida cotidiana, así que tuve que barajar todas las opciones y tomé la decisión que creía que era la mejor para mí.

¿En qué le ha cambiado esa lesión?

Obviamente, no tengo el nivel de antes de la lesión, pero sí que creo que para División de Honor Plata sí que puedo estar perfectamente preparado. Al final, no eres el mismo jugador porque ya no puedes seguir jugando de la misma manera y te adaptas a la situación para seguir aportando de otra forma al equipo. Mi mentalidad es totalmente distinta y creo que si esta lesión me hubiese pillado con 20 años, la habría afrontado de otra manera. Aunque, tengo muy claro que no cambiaría nada de mi carrera porque esta etapa también me ha hecho ser más fuerte en todos los aspectos.