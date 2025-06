Evenepoel destroza el Dauphiné en una contrarreloj excepcional

Sólo le faltaron soltar unas chispas con su bicicleta. Las imágenes de la televisión francesa retrataban a un Remco Evenepoel muy feliz después de terminar la contrarreloj del Critérium del Dauphiné de la mejor manera posible: exhibición por todo lo alto, victoria de etapa y jersey amarillo, el que vistió, pero no pudo retener, Iván Romeo después del magnífico triunfo del martes en la tercera jornada de la prueba francesa.

Evenepoel realizó la contrarreloj perfecta en todos los aspectos. Fue el único corredor que rodó por encima de los 50 por hora en un trazado que escondía un repecho criminal en el que era imposible rodar a más de 15 kilómetros de media. Demostró con la actuación que su preparación hacía el Tour que comienza en 23 días va perfecta, tanto que se permitió dejar claro a Jonas Vingegaard, muy correcto, y sobre todo a Tadej Pogacar, algo más flojo de lo que se esperaba -raro, raro- que si la ronda francesa se debe resolver en la magia de la contrarreloj él tiene mucho que decir, porque en esta especialidad difícilmente lo superan sus dos contrincantes directos.

Actuó bajo la perfección; sin un error, todo a pedir de boca, rodaje impecable y la mayor diferencia sobre Pogacar en una etapa de estas características. Hace un año, en el Tour, sobre 25 kilómetros de recorrido, Pogacar sólo fue 12 segundos más lento que Evenepoel. Este miércoles, con 17 kilómetros de trazado, el ciclista esloveno cedió 49 segundos, un tiempo que, aunque lo habría firmado cualquier corredor que no fuese Pogacar, se presume como demasiado cuando la calidad es máxima y las diferencias entre ellos deberían ser menores. Pero es que, además, Pogacar que siempre superó en 2024 y en el Tour a Vingegaard bajo la especialidad del crono, entregó 29 segundos a su rival danés.

Ahora viene la montaña

Sería fácil escribir que bajo estas consignas el Tour se presenta abierto, pero al igual que sucederá ahora en el Dauphiné, tres etapas de montaña entre el viernes y el domingo, Pogacar es capaz de provocar un terremoto en los ascensos, aunque ha visto que tanto Evenepoel como Vingegaard, que han podido competir hasta ahora mucho menos de lo previsto por culpa de un atropello y una caída, han llegado a Francia con los deberes hechos y que le van a buscar las cosquillas y ponerle las cosas muy difíciles.

Valga puntuar también que el Dauphiné no es el Tour y muchos corredores intentan no llegar al pequeño examen previo a la Grande Boucle en una forma exquisita para no quemarse antes de tiempo teniendo en cuenta que después de esta carrera todavía faltarán tres semanas para que dé inicio la ronda francesa y es allí donde hay que aparecer fino y solemne para pelear por la victoria final.

Pogacar, sin embargo, va a tope en cada carrera. Ya ganó el domingo en la primera etapa del Dauphiné. Hasta ahora no ha corrido nunca en plan moderado y competir con reservas es como pedirle a un niño cuando tiene hambre que no refriegue el plato.

A 9 segundos de Evenepoel

Así las cosas, Romeo no pudo retener el liderato del Dauphiné, a pesar de sus credenciales de campeón del mundo sub 23. Acabó el 15º de la etapa y se vio desplazado a la tercera plaza de la general a 9 segundos de un Evenepoel increíble. Carlos Rodríguez cedió 1.38 minutos al corredor belga y Enric Mas la friolera de 2.03 minutos.

Será muy interesante comprobar la reacción del trío de ases en los días claves del Dauphiné y a ver cómo resiste Evenepoel las anunciadas embestidas de Vingegaard y Pogacar. A resaltar la tercera plaza de la etapa del estadounidense Matteo Jorgenson, que debe ser una pieza de consideración en la estrategia de Vingegaard para derrotar a Pogacar en el Tour, junto a Simon Yates y Wout van Aert en el equipo Visma.

