Tebas recalca su objetivo de "tener el 80% del problema de la piratería solucionado" en tres años

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha defendido este miércoles en el foro 'Digital Enterprise Show 2025' la lucha contra la piratería en eventos deportivos en España, que ya se ha reducido "en un 60%" y espera que "en tres años se solucione en un 80%" o la industria del deporte "tendrá graves problemas económicos".

En una intervención en la segunda jornada del Digital Enterprise Show (DES) 2025, el mayor evento de tecnologías e inteligencia artificial en Europa que se celebra durante estos días en Málaga, Tebas ha compartido su visión sobre un asunto que considera una "amenaza" para el fútbol y los clubes ya que "no es solo una cuestión empresarial, sino una cuestión de supervivencia para un sector que representa el 1,44% del PIB en España".

"La piratería devalúa la competición y perjudica a los clubes. En LaLiga estamos marcando tendencia, somos los más avanzados en bloqueos y hemos reducido la piratería por IP un 60%", ha recalcado el máximo dirigente de la patronal, que espera tener "en tres años el 80% del problema solucionado o la industria del deporte tendrá graves problemas económicos".

Además de aportar datos de los avances logrados hasta la fecha, con ese 60 por ciento de reducción de accesos no autorizados, y de poner metas a medio plazo, Tebas también indicó que será fundamental la "colaboración" por parte de las grandes compañías tecnológicas a nivel internacional, ya que "la neutralidad de la red no puede ser excusa para delinquir", sino que debe de estar "al servicio del ciudadano, no de los delitos".

"No cesaremos en esta lucha en la que es imprescindible que las grandes tecnológicas dejen de colaborar, encubrir y lucrarse con estos delitos contra la propiedad intelectual", indicó Tebas, que dejó claro que continuará combatiendo el fraude audiovisual, ya que los derechos de televisión son la principal fuente de ingresos para los equipos.