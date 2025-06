Mariano Ortega, entrenador del Contazara: "Queremos estar entre los ocho primeros"

Mariano Ortega ha sido muy claro en su presentación oficial como entrenador del Balonmano Contazara afirmando que, pese a que el club debuta en la División de Honor Plata esta próxima temporada, el objetivo no debe ser la permanencia. "Somos uno de los últimos en haber llegado a la categoría y también soy un buen conocedor de esta Liga. Soy consciente de que hay unos cuantos equipos que cuentan con jugadores de calidad Asobal y el nivel de la competición es brutal. Desde el club el objetivo es la permanencia, pero yo discrepo como entrenador y creo que nuestra meta tiene que ser mirar para adelante. Me he marcado como objetivo individual estar entre los ocho primeros, sé que es muy complicado, pero tenemos que estar focalizados en lograrlo", comenta el técnico. Además, esta oportunidad se le presenta después de unos momentos difíciles en su vida personal como deportiva. "Era un momento muy complicado porque venía de varias experiencias negativas y luego se juntó también un problema personal que me hizo volverme para España cuando estaba en Italia. Esta ciudad se me dio mi primera oportunidad para comenzar mi carrera de entrenador. Creo que también me siento en deuda con Zaragoza", indica.

Para Ortega su fichaje ha sido "muy sencillo" desde el momento en el que el club contactó con él para hacerse cargo del equipo tras la marcha de Eduardo Gálvez. El primer motivo que le ha llevado a tomar esta decisión fue fundamentalmente el sentimental. "Me venían muchos recuerdos de las 9 temporadas que estuve aquí (en el BM Aragón) y donde fui muy feliz tanto en lo profesional como en lo deportivo. Este es un club diferente, pero sin duda es el mejor sitio para estar", aclara. Y la segunda razón fue "la ambición de la entidad para seguir creciendo". Dentro de sus directrices como técnico, el barcelonés se focaliza en tres aspectos clave: "trabajar en equipo, la ilusión y ganar. En esta entidad existe esa idea de querer competir y queremos cumplir esos tres principios y creo que en este club lo tenemos todo muy avanzado en esos términos".

Una de las personas que no querido faltar a esta presentación ha sido Félix Brocate, concejal delegado de Deportes, principalmente por su gran relación personal con Mariano Ortega. "Vuelve la ilusión y yo creo que es algo fantástico para la ciudad. Es un día importante y especial porque Mariano es un excelente entrenador y, sobre todo, es una excelente persona. Esto último hace que su fichaje tenga mucho más valor porque sus 9 años aquí no pasan en balde y personalmente me hace muy feliz", dijo Brocate. También, ha focalizado su discurso en la importancia de que Zaragoza siga sumando más equipos en la élite de los diferentes deportes y ha asegurado que "voy a ser el primero en hacerme abonado del club y quiero que toda la gente de aquí vuelva a respirar balonmano y esta ciudad merece volver a estar de donde nunca debió bajar".

En cuanto a la planificación deportiva, Pablo Hernández, presidente del club, ha aclarado que la idea es la de que "la base sea con jugadores de la casa que han demostrado que pueden competir en esta categoría y se está trabajando en traer jugadores que suban el nivel de la plantilla, pero más del 80% del equipo va a estar formado por jugadores de Zaragoza". Durante estas semanas se han ido anunciando diversas renovaciones y el máximo directivo ha asegurado que "en los próximos días seguirá habiendo más noticias".