El Atlético Monzón, ante su gran sueño

El Atlético Monzón se encuentra a dos partidos de conseguir un sueño increíble para la localidad oscense como sería el ascenso a Segunda Federación. Los montisonenses se disputan esa plaza frente al UE Porreres en la ida de la final del playoff (12.00 horas) en el estadio del club mallorquín. «Lo de estos días en la ciudad está siendo muy bonito. Hay una unión entre la afición y el equipo increíble y estamos viviendo cosas que hacía mucho tiempo que no vivíamos en la ciudad. La ilusión de poder subir nos está inundando a todos», afirma Javier Aventín, presidente de la entidad.

El objetivo inicial de la entidad montisonense no era el ascenso de categoría, aunque «nuestra intención era llegar al playoff y si eso es lo que queríamos, esta posibilidad era remota, pero posible». Para Javier Aventín llegar a Segunda Federación sería «un premio increíble para todos nosotros». Además, el máximo mandatario cree que «nuestro sitio es la cuarta categoría, después de tantos años en Tercera y sumado a la reestucturación de categorías, me parece que el Monzón debe estar en Segunda RFEF por nuestra capacidad demográfica y estamos a la altura de Ejea o Barbastro en ese aspecto. Aunque he de admitir que da vértigo pensar en conseguirlo», indica.

El camino para llegar a la final no ha sido nada sencillo porque el inicio de temporada no fue nada sencillo para los de Ismael Mariani consiguendo solo 4 victorias en los primeros 12 partidos y todo apuntaba a que el playoff no iba a ser un posibilidad. Pero una única derrota en los trece encuentros finales propició que se acabase colando en la zona de promoción como cuarto clasificado. «La verdad es que el comienzo no fue nada fácil, pese a que habíamos mantenido el bloque del año pasado tanto en el cuerpo técnico como en la plantilla, pero por suerte todo ha acabado funcionando de la mejor manera», comenta el presidente.

Con una recta final de tan alto calibre, «el equipo ha llegado muy motivado para competir en el playoff y creo que esa motivación también se ha transmitido a la afición». Esa buena dinámica se plasmó en la primera eliminatoria frente al CD Cuarte (4-2) y en la segunda ante el Binéfar (6-2), demostrando que fuera de casa se vuelven un equipo muy goleador habiendo marcado 7 goles entre ambos duelos lejos de su estadio. Además, en su feudo no ha encajado ningún tanto entre ambos enfrentamientos.

«Hay una unión entre la afición y el equipo increíble y estamos viviendo cosas que hacía mucho tiempo que no vivíamos en la ciudad», afirma Javier Aventín, presidente de la entidad

La UE Porreres será un hueso muy difícil de roer y más en su feudo. Durante toda la segunda vuelta de la competición liguera y sumando el playoff de ascenso no ha perdido ningún duelo en su estadio. Pero para conseguir vencer al conjunto mallorquín y romper su racha de imbatibilidad en 2025, el Atlético Monzón no estará solo. «Van a viajar unos 100 aficionados del club a Mallorca, algo que no es nada sencillo por lo pocos días que ha habido para comprar los vuelos y organizar todo. Les estamos muy agradecidos por hacer este esfuerzo y seguro que se hacen notar», dice Aventín. Muchos de los aficionados del conjunto montisonense no han podido viajar para apoyar a su equipo en el primer duelo, pero entre la entidad y el ayuntamiento de la ciudad han montado una televisión gigante en el estadio del Monzón para ver el encuentro, lo que demuestra la locura que hay en la localidad altoaragonesa por vivir un ascenso.

El duelo definitorio se disputará el próximo 22 de junio en el Isidro Calderón y el presidente espera que la afición apoye al equipo como lleva haciendo este tiempo. «La verdad es que me imagino el campo totalmente lleno, en los dos partidos de esta promoción el ambiente ha sido un auténtico espectáculo y entendemos que para este duelo no será distinto, y más sabiendo lo que nos jugamos. Solo espero que venga la mayor gente posible para que esto no se olvide nunca», concluye Javier Aventín.