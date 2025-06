Balonmano Dominicos llega la final y luchará en casa por el oro del Campeonato de España cadete

El equipo cadete masculino de Balonmano Dominicos Zaragoza ya es uno de los dos mejores equipos de España. Un reconocimiento, que quedará en la historia de balonmano autonómico y nacional, y que ha logrado tras derrotar en la tarde de este sábado al equipo de Agustinos Alicante (31-23). Dado que se trataba de una de las semifinales programadas de la fase final del Campeonato de España, que se disputa en Salduba esta semana, esto implica que los blanquinegros lucharán el domingo por el oro frente al Barça Cadet.

El camino a la final no ha sido sencillo, dado que no puede serlo cuando se reúnen los ocho mejores equipos de España en un mismo torneo, pero a Dominicos le ha salido todo: en la fase de grupos contó sus tres partidos por victorias, incluyendo el duelo de altísima exigencia que suponía enfrentarse al Barça Cadet B. Ambos se disputaron la primera plaza del Grupo I, en un careo realmente complejo. No hay que olvidar que, en la liga regular catalana, el equipo B doblegó en A hasta en dos ocasiones.

Hecho lo anterior, los chicos que dirige Carlos Colomer se plantaron en semifinales con solvencia. Allí le esperaba otro equipo de referencia en el balonmano formativo nacional: Agustinos Alicante. Y volvió a ocurrir lo de jornadas precedentes: se sumó otra victoria. Evidentemente, hubo que trabajarla durante 60 durísimos minutos, tal y como ha corroborado el propio Colomer: “Ha sido un partido muy duro porque contra la escuela de un campeón de España nunca es fácil. Sabíamos que el rival iba a estar a la altura porque lleva toda la vida jugando este tipo de partidos, pero nosotros hemos hecho un partido muy completo, aunque al principio hemos pagado los nervios. Poco a poco los hemos ido templando y ha sido posible coger un poquito de rente para rotar más tranquilos y acabar ganando con más distancia.”

Resuelta la semifinal, solo queda un partido: la gran final que coronará al nuevo campeón de España cadete masculino. Programada para las 12:30 en el CDM Perico Fernández (Salduba), se espera que el feudo blanquinegro vuelve a ser una auténtica olla a presión. La cita y el rival lo justifica: sobre la pista estará el Barça.

El oro será muy caro, pero, a pesar de que hace tres años era impensable que ocurriese en Aragón, Dominicos tiene una experiencia única: la de organizar tres fases finales y luchar por el oro en todas ellas. Si consigue el segundo (tras el obtenido en infantiles en la 22/23), se verá en una horas.