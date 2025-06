José Francisco Nolasco, entrenador del Bada Huesca: "Nunca he tenido dudas para seguir en el club"

16 temporadas cumplirá el año que viene en el club tras hacerse oficial su renovación la semana pasada, ¿qué se le viene a la cabeza pensando en todo el tiempo que lleva al frente del club?

Por un lado, lo acabas normalizando, pero si se mira con perspectiva, estamos hablando de palabras mayores. Estar en un mismo club 16 años, con momentos buenos y momentos malos en todo ese periodo, no es nada fácil que se siga confiando en el trabajo que se hace, es obvio que sin la directiva y los jugadores todo esto sería imposible. No voy a encontrar en ningún sitio una mayor motivación o mayor reto que sacar algo que era complicadísimo como ha sido este año o los que se plantean cada temporada. Si es que lo pienso y aquí lo tengo todo. No ha habido en ningún momento ningún tipo de dudas y en el caso de esta campaña solo estaba pensando en conseguir la permanencia y ganar cada fin de semana.

¿Su renovación estaba pactada antes de la salvación o su continuidad dependía de que el equipo se mantuviese en Asobal?

Independientemente de la categoría en la que hubiese acabado el club, yo hubiese continuado un año más. En el caso de que hubiese decidido no renovar, lo habríamos dicho con el suficiente tiempo de antelación para buscar las mejores soluciones. Es una situación atípica la manera en la que funcionamos dentro del Balonmano Huesca. Las decisiones no se toman en función de los resultados, todo está muy planificado y hablado anteriormente.

Toda la etapa del Bada Huesca en la élite ha sido con usted en el banquillo y ya es santo y seña de la entidad por todo lo logrado, ¿hasta cuándo estará Nolasco al frente del club?

No voy a ser eterno, habrá algún momento donde tenga que decir adiós. Todavía ni me planteo esa situación y ojalá este durante muchos más años en Huesca. Yo solo me dedico a coger fuerzas de nuevo para volver a tener ese punto de motivación, que creo que esto último es lo que nos debería mover a todos. En caso de no tener esa motivación, me apartaría porque estaría siendo una carga y si llega ese momento lo que menos quieres es molestar y es obvio que ese día llegará y hay que disfrutar de cada momento. Estoy muy feliz aquí y salvo que llegue una oferta irrechazable con un gran presupuesto asegurándome una larga estadía en ese equipo, a lo mejor me lo pensaría. Pero tengo claro que eso a España nunca va a llegar y dentro de la Asobal el mejor proyecto lo tiene el Bada.

Desde que llegue hasta ahora el club ha crecido muchísimo y se ha convertido en un referente a nivel nacional y siendo uno de los equipos veteranos dentro de la élite de este deporte. Hace 15 años ni nos lo hubiésemos planteado y ahora somos referencia. A nivel de afición cada año viene más gente y pese a que cada vez cuesta más seguir sacando recursos dentro de una ciudad de 50.000 habitantes, nosotros seguimos luchando y compitiendo con grandes estructuras. Yo todo esto no me lo quiero perder y por eso continuo dentro del Bada Huesca.

Usted llegó en el 2010 con el club en División de Honor Plata, ¿se imaginaba encontrarse en la situación actual en el momento de su llegada?

16 años dan para mucho, ¿cómo de conectado se siente con la ciudad después de todo este tiempo?

Es una ciudad en la que he estado 15 años y haré 16, al final ya forma parte de mi vida por todo el tiempo que he estado aquí. Yo ya voy teniendo una edad (55 años) y llevo casi un cuarto de toda mi vida en Huesca. Me siento como una más en la ciudad y muy cómodo.

Por supuesto. Este club no puede estar en una categoría que no sea la Asobal porque a nivel nacional hay equipos que tienen menos estructura y arraigo que el Bada. Nosotros hemos luchado por seguir manteniendo eso y también por el orgullo propio de los jugadores de salvar una situación tan complicada. Nadie ha conseguido 5 puntos en la primera vuelta y 20 en la segunda y salvarse dependiendo de si mismo en la última jornada, habiendo estado un 90% de la competición en puestos de descenso y conseguir la permanencia. Esta temporada hemos hecho historia.

¿Cómo ha vivido usted esta temporada luchando por la salvación?

Jamás había tenido tanto aprendizaje en una misma temporada y más en esta segunda vuelta. Todos los partidos que hemos tenido han sido finales, de drama si pierdes y de auténtico subidón si ganas. Nosotros estábamos en el modo competición desde el primer momento y haber conseguido esto hace que aprendas para próximas campañas y esto no me había pasado nunca y he aprendido muchísimo.

¿Se siente orgulloso de haber conseguido la salvación después de un inicio tan complicado?

¿Cuál es la clave para conseguir salvar una situación tan límite?

Esto solo se consigue teniendo un gran vestuario. No hay mejor situación para un entrenador que ver como sus propios jugadores sientan que sería una injusticia descender de categoría, el tocarles ese amor propio para sacar lo mejor de ellos en este momento límite. Si tú tienes un buen vestuario con jugadores y con capitanes implicados, es más fácil guiar al equipo a ese reto

La temporada que viene se marchan los tres capitanes del equipo (Miguel Malo, Adrià Pérez y Daniel Arguillas), ¿qué idea tiene la directiva para que no se perciba tanto su marcha?

Son tres jugadores que llevaban en la disciplina muchos años y tienen un sentimiento de arraigo y un calado muy importante dentro del vestuario. Sin ellos hubiese sido imposible haber sacado esta situación adelante. Ellos llevan tatuado en el corazón a fuego lo que es el Bada Huesca y transmitir esa pasión al resto de jugadores es importante. La idea es reforzar esas posiciones, aunque antes que todo eso, hay que ver los jugadores que terminan contrato y saber si podemos renovarlos y es una situación que tenemos que resolver esta semana o la próxima.

¿El objetivo para el año que viene será la permanencia?

Sí. Nuestra primera idea será esa y luego en función de cómo vaya avanzando la temporada a lo mejor podemos pensar en estar más arriba.