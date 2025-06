El Atlético Monzón, a un paso de hacer historia

El Atlético Monzón afronta el partido más importante de sus 65 años de historia. El club montisonense está a solo 90 minutos de tocar la gloria y conseguir el ascenso a Segunda Federación, categoría que nunca ha pisado, ya que su techo competitivo siempre ha estado en la actual Tercera RFEF y la extinta Segunda B. El duelo de la vuelta de la final del playoff frente a la UE Porreres en el Isidro Calderón de este sábado (12.00 horas) decidirá quién se acaba llevando el gato al agua en un enfrentamiento que promete ser apasionante , después de que en el partido de ida en el feudo del conjunto mallorquín, los de Ismael Mariani se llevaron una mínima ventaja (0-1) gracias al solitario gol de Youssef Oukatti al cuarto de hora de comenzar el encuentro.

Uno de los factores más importantes con los que cuenta el Atlético Monzón para que la balanza pese más a su favor es el jugar en el Isidro Calderón. El feudo de los montisonenses se ha convertido en un fortín inexpugnable para sus rivales y en toda la temporada solo ha caído en 5 partidos en su casa y en este 2025 tan solo ha perdido en dos ocasiones. Lo que demuestra que con su afición a favor es un equipo casi imposible de batir. Durante este playoff ha ganado ambos enfrentamientos disputados en su casa por 1-0 ante el Cuarte y el Binéfar.

Además, todo apunta a que el campo va a estar totalmente abarrotado, algo que su propio presidente ya esperaba. "Me imagino el campo totalmente lleno, en los dos partidos de esta promoción el ambiente ha sido un auténtico espectáculo y entendemos que para este duelo no será distinto, y más sabiendo lo que nos jugamos. Solo espero que venga la mayor gente posible para que esto no se olvide nunca", decía Javier Aventín. Por lo que en el Isidro Calderón los futbolistas van a tener a 2.000 gargantas alentando sin parar para conseguir el ansiado ascenso.

El Monzón sufrió mucho para meterse en la zona de promoción, acabó colándose como quinto para disputar es fase de ascenso, pero desde que comenzó se ha convertido en un equipo muy serio que se crece en los momentos importantes sin importar el rival. En ninguna de las dos rondas anteriores a la final ha estado por detrás en el marcador y solo durante 44 minutos no ha ido ganando entre ambas eliminatorias (frente al Cuarte en el duelo de vuelta). Por lo que no sabe lo que es tener que remontar un resultado adverso.

Parece que todo hace pensar que el Atlético Monzón tiene todo a su favor para estar la temporada que viene en Segunda Federación y conseguir una hazaña totalmente histórica para el conjunto montisonense, pero no se pueden confiar y deben dar todo para celebrar junto a su afición el ascenso. En caso de lograrlo, la entidad altoaragonesa se sumaría al Ejea, Utebo, Deportivo Aragón y UD Barbastro para que la próxima campaña vuelva a haber cinco equipos aragoneses en la cuarta categoría del fútbol español.