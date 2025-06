La Federación Aragonesa de Fútbol Americano trabaja para traer a los Miami Dolphins de la NFL

El fútbol americano es un deporte minoritario en España, pero desde la Federación Aragonesa se está trabajando duramente para que su crecimiento sea exponencial y para que Zaragoza se convierta en el epicentro dentro de nuestro país. Una de las primeras medidas que se quiere tomar es traer a los Miami Dolphins, equipo de la NFL, a la capital aragonesa este verano.

La idea es que el conjunto estadounidense visite Zaragoza en el mes de julio y realice entrenamientos de football flag, una modalidad del deporte en la que no se permite el contacto físico y es cinco contra cinco, en vez de once contra once, con centenares de niños de la ciudad y que esta actividad sirva como una carta de presentación del fútbol americano. Pero, por el momento, "está en el aire y no hay fecha exacta", afirma Juan Muñoz, presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol Americano

Otro de los principales proyectos es la creación de una Liga escolar, algo "que ya hemos conseguido y se pondrá en marcha este otoño y a corto plazo era lo más importante que teníamos que conseguir. Hemos triplicado nuestras previsiones". La Liga estará formada por 12 colegios que practicarán la modalidad flag y serán equipos mixtos. Los conjuntos competirán por una plaza en el NFL Pro Bowl, que puede dar acceso a competir en Estados Unidos el fin de semana de la SuperBowl. Además, también se está trabajando para que el deporte llegue a Huesca y todo parece apuntar a que la localidad de Jaca será pionera en la provincia altoaragonesa.

Jugadores y jugadoras de los Zaragoza Hurricanes y del Club Sparrows Zaragoza, durante la Warriors Cup / FEDERACIÓN ARAGONESA DE FÚTBOL AMERICANO

"Quiero crear una selección aragonesa antes de acabar mi legislatura (le restan cuatro años) y deseo que en Los Ángeles 2028 haya aragoneses representando a nuestra comunidad", asegura. En los próximos Juegos Olímpicos será la primera vez que aparezca la modalidad de football flag y es en la que más volcada está la Federación debido a que es menos costosa y es la que más rápido puede crecer.

"El mayor problema que tenemos es carecer de un campo propio para entrenar y jugar en la capital", afirma el presidente. Actualmente en la provincia de Zaragoza solo disponen de dos campos como tal, uno de ellos se ubica en Movera, donde juegan los Zaragoza Hurricanes, y en Villamayor, perteneciente a los Mercenarios de Villamayor. La idea que tienen tanto la Federación como el Ayuntamiento es que el estadio modular se reduzca en capacidad y que se utilice para fútbol, fútbol americano y rugby, obviamente después de que la Nueva Romareda se acabe de construir. Esto permitiría que la modalidad del football tackle, la que se practica en la NFL, pueda crecer más al tener un terreno propio y al estar ubicado en la ciudad permitiría una mejor movilidad para los niños y los padres.

Pero estos no son los únicos proyectos que están llevando a cabo. El 18 de octubre de este 2025, se celebra un partido entre España e Inglaterra de tackle femenino para revalidar el título logrado en el 2024, lo más probable es que se dispute en el CDM Mudéjar, y este fin de semana se disputa en San Mateo de Gállego el torneo Ciudad de Leones . El campeonato reúne a equipos de toda España y tiene fines benéficos en colaboración con FARAL.