El Balonmano La Jota, galardonado como mejor equipo

El Balonmano La Jota se coronó como Mejor Equipo en los Premios Mujer y Deporte, organizados por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Caja Rural de Aragón. Un galardón, entregado por la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández y el director de El Periódico de Aragón, Ricardo Barceló, que reconoce la gesta de las jugadoras que consiguieron esta temporada para el club proclamarse subcampeonas juveniles de España. El club competía en esta categoría con el Schär Balomano Colores, campeón de liga de División de Honor de Plata; el Casademont Femenino, subcampeón de Liga Femenina; y el Stadium Casablanca de baloncesto, que ha logrado el ascenso a la Liga Femenina-2. Subió al escenario a recoger el premio la vicepresidenta del club, Raquel Zaldívar.

El BM La Jota logró una hazaña prodigiosa. En la final a 8 disputada en Sagunto, las aragonesas se impusieron en semifinales al Cangas gallego (32-31), pero cayeron en la final ante las anfitrionas, el Morvedre (25-20). La Jota ya se había proclamado campeón de Aragón y del sector Interestatal, ganando sus tres partidos al Franqueses (Cataluña), Zarautz (País Vasco) y Beti Onak (Navarra).

Aunque a primera vista es muy importante que una cantera de un equipo de División de Honor Plata haya acabado colgándose la plata, para la entidad no es ni mucho menos una sorpresa. «El año pasado nos metimos entre los ocho mejores equipos, pero en este torneo pensábamos que podíamos llegar a las semifinales por la calidad del cuerpo técnico y de las jugadoras. Nosotros teníamos grandes esperanzas y se han cumplido», señaló el presidente de La Jota, Jorge Batlle.

Una de las principales razones de que el equipo aragonés haya llegado hasta tales cotas es su gran mentalidad, algo que su entrenador, Toño Cartón, se dio cuenta «porque vi que tenían mimbres necesarios para conseguir esto y cada día me demuestran esa rasmia que tanto destaca en Aragón». El exjugador del BM Aragón se quedaba con «lo bonito que ha sido ver cómo las chicas se iban motivando a medida que íbamos dejando a equipos por el camino. Cuando todo acabó, me aparté hacia un lado y se me saltaron las lágrimas solo por haberlas visto dejarse la piel por el sueño que tuvieron una tarde de agosto».

Schär Colores se proclamó campeón de Liga División de Honor Plata. / Balonmano Colores

Schär Colores, la recompensa a una temporada sobresaliente

El Schär Balonmano Colores jugará en División de Honor Oro la próxima temporada. El objetivo que llevaba estos últimos años buscando se ha cumplido y formará parte de la segunda categoría nacional. El conjunto zaragozano se quedó a las puertas del ascenso tras caer en la fase final disputada en la capital aragonesa después de empatar en la segunda jornada ante el Lauko Ermuko y caer derrotado en el encuentro decisivo frente al OAR GràciaSabadell, lo que hizo que este último fuese quien consiguiese el ascenso. Finalmente, el club catalán acabó renunciando y las aragonesas aceptaron el ofrecimiento de la Federación Española de Balonmano que le correspondía por mérito deportivo. Así, el Colores obtuvo la recompensa a su sobresaliente temporada. Terceras en la fase de ascenso y mejor equipo de la Liga en la fase regular.

El Casademont Femenino logró el subcampeonato liguero y disputará la Euroliga, cuya Final Six volverá a disputarse en Zaragoza. / Casademont Zaragoza

Casademont Femenino, un equipo ambicioso que cada año supera el listón

Después de ganar una Copa de la Reina, jugar otra final, la de la Supercopa... va el Casademont Zaragoza y se proclama subcampeón de la Liga Femenina. Solo el Valencia Basket le privó de lograr el sueño de entrar en el selecto club de equipos aragoneses campeones de liga. En la final, las aragonesas cayeron en el primer partido disputado en La Fonteta y lo volvieron a hacer en Zaragoza. Las taronjas cumplieron así su condición de bestia negra. Pese a la derrota, la primera final de la Liga (y la cuarta de su historia) para el Casademont tiene como premio una plaza en la próxima Euroliga Femenina, cuya Final Six volverá a celebrarse en Zaragoza. Con el sabor agridulce que dejó el subcampeonato liguero, el Casademont Femenino ya perfila una nueva temporada que se augura incluso más apasionante después de los nuevos fichajes anunciados que están ilusionando a la afición.

El Stadium Casablanca de balconesto ha logrado el ascenso a Liga Femenina 2. / Stadium Casablanca

Stadium Casablanca, el salto a la tercera categoría nacional de baloncesto

Después de tres años quedándose a las puertas, el Stadium Casablanca femenino de baloncesto logró el ascenso a Liga Femenina 2. Este es el primer paso dentro de un proyecto a largo plazo basado en la cantera y que busca ser referente dentro del baloncesto aragonés. Está previsto que en el plano deportivo no se produzcan muchos cambios, ya que el objetivo principal es continuar con el mismo bloque e intentar fichar jugadoras que en el pasado formaron parte del club. Para la entidad, la formación de talento y el sentimiento de pertenencia son dos de sus grandes pilares.

El Stadium Casablanca logró la gesta al vencer a El Pilar UPV de Valencia (66-53) en la última jornada de la fase de ascenso de Manresa. Antes había derrotado alUniversidad Deusto Loiola (48-53) y al Isla Bonita (61-63).Tres triunfos que le valen competir en la tercera categoría nacional.