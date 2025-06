Aragón se juega su presencia en la final de la Copa de la Regiones

La selección de Aragón se enfrenta este viernes (21.30 horas) contra el combinado serbio de la región de Vojvodina el último partido del grupo A. Después de las dos primeras jornadas este duelo se ha convertido en un enfrentamiento a vida o muerte por ocupar la primera plaza que da acceso a la gran final del campeonato, ya que ambos equipos están empatados a cuatro puntos y llegan con la misma diferencia de goles, por lo que los aragoneses dependen de sí mismos para luchar por el título.

El conjunto dirigido por Richi Civera llega a este partido después de haber vencido por la mínima a San Marino, anfitriona y una de las grandes favoritas, y en la primera jornada empató a uno frente al combinado checo proveniente de la región de Hradec Kralove. Por el momento, se ha visto a un equipo aragonés muy dominante sobre el terreno de juego y lo más probable es que en este siguiente duelo la dinámica siga siendo la misma. Aunque, pese a que el juego de Aragón ha sido superior a sus rivales, no está siendo un equipo muy eficiente en los últimos metros y solo ha convertidos dos goles, a pesar de haber dispuesto de bastantes ocasiones a lo largo de ambos encuentros. "No me cabe ninguna duda de que vamos a ganar a Serbia", afirmaba Civera después de la victoria ante el conjunto local.

Por el otro lado, uno de los aspectos más positivos está siendo la gran seguridad defensiva del equipo. Solo han encajado un gol en esta fase final y son el segundo mejor combinado, solo por detrás de los polacos que aún no han recibido ningún tanto en su grupo. La realidad es que apenas le están generando a los de Richi Civera debido a que su gran dominio de la posesión hace casi imposible que los rivales llegan al área aragonesa y en los cinco partidos que ha disputado Aragón en la competición entre ambas fases, San Marino es la única selección que ha sido capaz de batir a Mateo Lite.

La eficiencia ofensiva de los serbios

El combinado entrenado por Vladimir Sponja ha destacado especialmente en aprovechar sus ocasiones más claras con una gran eficiencia. Ha conseguido anotar tres goles en esta fase final, pese ha haber tirado solo cinco veces a puerta entre ambos encuentros, lo que demuestra que la eficacia en el área rival es una de sus mayores virtudes, algo que se refuerza al ver que ha sido capaz de marcar en todos los partidos que ha disputado en el campeonato.

Aragón debe salir a ganar el partido porque es el único resultado que le vale para ser primero de grupo y avanzar a la gran final. Esto de debe a que en caso de que ambos equipos empaten este duelo, estarían igualados a puntos en la clasificación lo que provocaría que según los criterios de desempate estipulados por la competición, serían los serbios los que ocuparían el primer lugar al haber marcado más goles a favor en las tres jornadas disputadas.