Pedro Meléndez, el cerebro aragonés detrás del éxito en el Mundial de 3x3

España no para de coleccionar hitos en su palmarés deportivo y el pasado domingo añadió otro más porque la selección española masculina de baloncesto 3x3 se coronó como campeona del mundo al vencer a Suiza en la gran final disputada en Mongolia. Hasta antes de este campeonato solo habían conseguido un cuarto puesto en la Copa del Mundo en 2016 y la decimotercera posición en 2012. Un logro que significa un avance significativo para esta disciplina que cada vez demuestra que está aumentando el nivel.

Es una experiencia que aún no nos acabamos de creer y también se suma que está teniendo tanta repercusión para el deporte, por ser la final de un Mundial, que esta sensación es algo único. No la puedo describir con palabras porque es algo que no me había pasado en la vida. Siento un orgullo tremendo por el gran trabajo que hemos hecho todos, hemos jugado de manera fascinante todos los partidos del campeonato y pese a que al inicio no estábamos ni entre los 10 máximos favoritos, pues nos hemos llevado ese oro y nunca nos olvidaremos de lo conseguido en este torneo

El gran cerebro detrás de este trofeo es el aragonés Pedro Menéndez, que es el actual seleccionador masculino y que en el viaje de vuelta a casa todavía no terminaba de concebir lo conseguido. "Es una experiencia que aún no nos acabamos de creer y también se suma que está teniendo tanta repercusión para el deporte, por ser la final de un Mundial, que esta sensación es algo único. No la puedo describir con palabras porque es algo que no me había pasado en la vida. Siento un orgullo tremendo por el gran trabajo que hemos hecho todos, hemos jugado de manera fascinante todos los partidos del campeonato y pese a que al inicio no estábamos ni entre los 10 máximos favoritos, pues nos hemos llevado ese oro y nunca nos olvidaremos de lo conseguido en este torneo", reconoce Meléndez.

Este campeonato supone una gran sorpresa para todos porque, como reconoce Menéndez, "nuestro objetivo era pasar de grupos, pero sabíamos que cada vez estábamos más cerca de los mejores equipos. Nuestra idea era superar esa primera fase y luego ya iríamos viendo hasta donde podíamos llegar". Aunque, después de lo logrado, esta imagen de España va a ser totalmente distinta. "Ahora eso va a cambiar. España va a estar en el foco de todos los países y ya vamos a ir a todos los torneos con una mayor presencia y mucho más vigilados", afirma el seleccionador. Para Meléndez, uno de los puntos de inflexión fue la victoria ante Australia en el play-in del campeonato para avanzar a los cuartos de final porque "entramos en una muy buena dinámica y sintonía, que incluso nos llegamos a sentir imbatibles durante las siguientes rondas".

Me propusieron estar al frente ese verano y me pareció un reto ilusionante y nos pusimos manos a la obra. Ahora, viéndolo con retrospectiva, le agradezco mucho a Garbajosa y a Elisa Aguilar que confiaran en mí para poder disfrutar de este éxito

El entrenador aragonés lleva en su cargo como seleccionador desde el año 2022, en gran parte porque estaba como encargado del programa 3x3 series de la Federación Española. "Me propusieron estar al frente ese verano y me pareció un reto ilusionante y nos pusimos manos a la obra. Ahora, viéndolo con retrospectiva, le agradezco mucho a Garbajosa y a Elisa Aguilar que confiaran en mí para poder disfrutar de este éxito", dice. Tras este hito logrado no confirma que vaya a seguir al mando del combinado, pero "en principio sí que continuaré".

Meléndez había sido entrenador del baloncesto 5x5, pero esta disciplina le encanta porque le hace estar mucho más activo. "El 3x3 me da un chute de adrenalina que no es ni normal. En el 5x5 no me pongo tan nervioso porque puedes reaccionar a un mal momento, pero en el 3x3 no puedes tener ningún lapso malo de juego". Además, cree que este deporte va a ir ganando más adeptos, sobre todo, en las nuevas generaciones porque "porque ahora es muy complicado que ellos se queden frente a una pantalla más de dos horas seguidas en partidos que no sean a vida o muerte, pero 20 minutos sí".

Los cimientos de este deporte siguen haciéndose cada vez más fuertes y tras los grandes logros cosechados por la selección femenina, también los chicos se han sumado para que la disciplina siga ganando adeptos. "No tengo dudas de que después de todo lo logrado va a ganar mucha más reputación", finaliza.