Xabi Alonso recupera a Mbappé: "La cantera tendrá su espacio, pero el Real Madrid te exige ganar"

La propuesta de Xabi Alonso se someterá a examen contra la Juventus. La primera prueba con fuego equitativo para el vasco, quien no se queda con la imagen que proyectó el club de Igor Tudor ante un Manchester City que vapuleó a los 'bianconeri'. Buscará, de nuevo, jugar en espacios cortos y el equilibrio entre líneas. Reconoce el valor de la cantera, después del rendimiento de Gonzalo, pero recuerda que el Real Madrid "exige ganar". El buen ambiente reina en la expedición blanca, después de sumar kilómetros en la fase de grupos. Con todo, cada fallo será examinado con lupa.

La comparativa con Ancelotti

"De las primeras cosas que dije son las distancias que tenemos que tener nosotros. Cuanto más juntos juguemos nos va a facilitar tener un poco más de control. Tiene que ir ligado. La actitud es indispensable, pero tener una organización de cómo queremos hacerlo. Cuando se juntan las dos es cuando mejor defiende un equipo", explicó el técnico del Real Madrid, empeñado en convertir cada rueda de prensa en un ejercicio de táctica. Es un cambio de orden con respecto a Carlo Ancelotti, cuyo discurso ha capitulado, aunque Xabi Alonso mantiene el respeto.

"Tengo una gran relación con Davide Ancelotti. Compartimos dos experiencias en el Real Madrid y Bayern. Estoy tomando con mucho honor y orgullo el relevo a Ancelotti, que tiene una trayectoria más amplia que la mía", aseguró, después de que el hijo de Carletto reconociese que el mejor entrenador era su padre y después su sucesor. Entre los métodos que ha implantado Xabi Alonso en menos de un mes está la escucha activa de la situación de todos los jugadores, insistiendo en lo que están, pero sobre todo en los que no aparecen en el campo.

El mejor ejemplo, Rodrygo. "Después de los encuentros intento acercarme a todos los que me encuentro por el camino. Tuvo unos minutos importantes para él. Tengo la experiencia de que en estos campeonatos como un Mundial o un europeo, puede ser tan importante los que inician como los que entran. Cada jugador tiene que estar preparado par lo que toque. Rodrygo está bien, pero es decisión mía quien juega", aseguró, marcando territorio con las decisiones que tomará.

Carvajal y Militao, en al convocatoria, para hacer equipo

Para el partido contra la Juventus, Carvajal y Militao han entrado en la convocatoria. "Va a ser un plus para el colectivo sentirlos cerca. Cuando ves que el banquillo está apoyando a los que están jugando, cuando se genera esa conexión es importante. Evidentemente el nivel competitivo suyo va a necesitar muchos. Los dos van a ser muy importantes esta temporada", afirmó sobre dos figuras importantes en su planteamiento defensivo.

Con todo, la clave de Xabi Alonso es la máxima madridista. "Nuestra primera idea es la de ganar partidos. Después, cómo ganarlos, con qué jugadores y los recursos que tengamos, como los del Castilla, que tienen buen nivel. La cantera del Real Madrid siempre han dado buen nivel competitivo y tienen que tener la oportunidad. Gonzalo lo está haciendo bien, Raúl lo hizo bien antes. Tienen que tener su espacio, pero el Real Madrid te exige ganar", sentenció sobre el auge y consolidación del delantero canterano, el que mejor ha entendido el plan inicial de Xabi Alonso, a quien con Valverde le pasa como Gerrard, su viejo compañero en el Liverpool, "al que lo puedo ver en muchos sitios".

Las opciones que tiene de jugar con Mbappé

Mbappé también está en la lista, "tiene muchas opciones de jugar", pero no se correrán riesgos. Si el Real Madrid supera a la Juventus, puede darse un partido especial en caso de que Monterrey avance ante Borussia Dortmund. "Primero ganar y ojalá podamos responder que vamos a jugar con Sergio Ramos. Hemos tenido muchos partidos juntos, me alegro que siga rindiendo a esta edad. Tiene una gran vitalidad. Ojalá podamos vernos en cuartos contra ellos", despejó, con realismo, alguien que está trabajando individual y colectivamente con todos sus futbolistas.

Para ello está utilizando métodos como drones, con los que se graban los entrenamientos desde otra perspectiva. Todo ajuste rápido es necesario, porque el tiempo pasa rápido. "Es la tercera semana desde que empezamos. Estoy contento y con ganas. Me recuerda mucho a las concentraciones que tenia con el club, porque mucha gente no ha cambiado. Hay muchas cosas que no cambian. Al final es gestionar personas y jugadores. Fijar relaciones personales que son los lazos de confianza que te permiten construir para el futuro. Esto nos permite acelerar las relaciones, porque pasamos mucho tienmpo juntos, al estar concentrados. Desayunas, cenas y comes con ellos. Cuando acabe nos daremos un tiempo para esta relación". Por el momento, los vínculos van camino de asentarse, aunque Xabi Alonso no piensa "ni en el medio ni el largo plazo". El presentismo como recurso fundamental para avanzar en un cambiante escenario como el que ofrece siempre el Real Madrid.