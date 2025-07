La ambición de Adri Ortego con el Wanapix Zaragoza

Adri Ortego cumplirá diez años en Zaragoza tras su renovación con el Wanapix para la siguiente temporada. El jugador se ha convertido en una pieza fundamental para el club con sus 273 partidos y 128 goles a la espalda. Ortego tenía una condición para continuar en el equipo aragonés, pelear por el ascenso y devolver al equipo a Primera División. “Fue una decisión fácil ya que, tanto el club como yo tenemos ese objetivo” , asegura. El proyecto de ascenso es ambicioso y las nuevas incorporaciones cuentan con buenas referencias. Además, destaca el potencial y la fuerza del equipo: “Los que renovamos tenemos ganas de poder volver a la máxima categoría y vamos a pelear por ello todo lo que sea posible”.

En la última temporada, el equipo lo intentó por todos los medios pero no pudo mantenerse. La experiencia les servirá de aprendizaje para los más jóvenes y veteranos. “No es momento de lamentaciones ni de meternos a nosotros mismos piedras en nuestra mochila sino de aprender de los errores que pudimos cometer. Hemos de estar más fuertes esta temporada como equipo y como club para lograr los objetivos”, explica Ortego.

Tras casi una década, el jugador ha formado su hogar en la ciudad aragonesa y se siente como uno más: “Cuando llegué venía de Segunda División y me encontré con un club y una ciudad que me acogió desde un primer momento como si fuese mi casa y finalmente, se ha convertido en ella nunca mejor dicho”.

La renovación no fue una negociación difícil, “he pasado por todas las fases en el club, desde disputar unas semifinales de Copa en un Wizink Center (actual Movistar Arena Madrid) lleno, hasta vivir dos ascensos y un descenso. Creo que he podido vivir todas las cosas buenas y malas del deporte y siempre he estado muy a gusto en todos los momentos. Por eso, siempre estaré contento de estar aquí”, admite.

Aunque el primer descenso fue un golpe duro con el cambio de entrenador y unos últimos malos partidos contra rivales superiores, no fue suficiente una segunda vuelta haciendo todo lo posible, “el peor momento de mi carrera deportiva quitando lesiones sin duda”. No opaca el mejor recuerdo de Ortego el primer ascenso ya que, cuenta, “es uno de los mejores recuerdos que tengo de la ciudad”. Sin olvidar la victoria contra el FC Barcelona en cuartos de la Copa del Rey,: “Fue un momento especial”.

La próxima temporada se presenta con fuerza y aunque será complicada, ya que solo suben dos, el equipo tiene un objetivo claro y está dispuesto a luchar para lograrlo. Además, la primera toma de contacto de la plantilla ha sido positiva respecto a los nuevos fichajes. “Se les ve con muchas ganas y vamos a trabajar desde el primer día para conseguirlo así que, creo que va a ser un buen año", vaticina Ortego.