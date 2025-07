A Florentino Pérez se le agotó la paciencia con Chus Mateo hace meses e intentó convencer a Scariolo

La temporada 2024-25 ha sido complicada para Florentino Pérez. Ni el fútbol ni el baloncesto le han dado las alegrías esperadas y mediado el curso decidió tomar decisiones estructurales en ambas secciones, abriendo las ventanas para oxigenar los vestuarios tanto del equipo de fútbol como del de baloncesto. Si a mitad de campaña ató la llegada de Xabi Alonso, como adelantó el 14 de enero EL PERIÓDICO, al incluir una cláusula liberadora en el contrato que el de Tolosa tenía con el Bayer Leverkusen; en baloncesto tomó la misma decisión entonces. Pasada la cuesta de enero, en la que los de Chus Mateo trataban de corregir un irregular inicio de curso, el presidente decidió renovación la estructura del baloncesto madridista.

Florentino no dudó en contactar con Sergio Scariolo a finales de febrero tratando de convencerle para que desembarcase inmediatamente en el club. El italiano fue leal a su contrato con la Federación y descartó su llegada entonces. También sondeó a Sergio Rodríguez y ahí se comenzó a fraguar el cambio de estructura que se está produciendo ahora. La salida de Juan Carlos Sánchez, después de 15 exitosos años al mando de la sección, se ha tomado más como una medida de actualización de la sección que como un castigo. Pero en aquel momento a Pérez que vive su último mandato en el Real Madrid, le entraron las prisas.

Carlos Ocaña, ¿director de la sección?

Después del sí de Scariolo le ha tocado el turno a Sergio Rodríguez, que a última hora de la tarde de ayer era confirmado en un comunicado como director deportivo. Pero todo apunta a que habrá una persona por encima, alquien que asumirá el rol de director de la sección ocupado hasta ahora por Juan Carlos Sánchez. Esa persona, según afirmaba la cadena COPE, podría ser Carlos Ocaña, buen amigo de Florentino y aficionado al baloncesto, además de vicepresidente de Telefónica.

A Chus Mateo se le comunicó este martes que no seguiría siendo entrenador del Real Madrid y como adelantó el pasado 22 de mayo Noelia Gómez Mira en ‘Relevo’, el hombre elegido para sustituirle es Sergio Scariolo. El seleccionador español, que afronta en estos días la preparación del Europeo y no podrá desembarcar en el club hasta su vuelta del torneo, confirmó su marcha de la selección ayer durante el anuncio de la lista de jugadores para el torneo continental. No ha dicho adonde se va, pero es un secreto a voces que el destino será el Real Madrid. Así que la comunicación oficial aún no se ha realizado.

En cualquier caso, la decisión está tomada y Chus Mateo, que ha ganado seis títulos en tres temporadas, no seguirá, lo que puede tener consecuencias en la plantilla porque Mario Hezonja, que fue muy crítico con el club tras conquistar la Liga ACB en Valencia, respaldaba la continuidad del técnico y ahora podría aceptar alguna oferta de la NBA para marcharse a la liga estadounidense como han hecho Hugo González (Boston Celtics) y Eli John Ndiaye (Atlanta).