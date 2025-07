Los héroes de Aragón: "Es un sentimiento de máxima felicidad y liberación por llevar a nuestra tierra a lo más alto"

La selección aragonesa consiguió el pasado martes coronarse como campeona de la Copa de las Regiones de la UEFA por primera vez en su historia, un hito que estos héroes todavía no asimilan mientras vuelven a Zaragoza. "Ese momento fue una locura. Se me pasaron por la mente estos dos años de trabajo que hemos llevado todos y fue un momento de liberación, de éxtasis y de un sentimiento de máxima felicidad por el deber cumplido por llevar a Aragón a lo más alto", reconoce Richi Civera, seleccionador de Aragón.

El gran héroe de la noche fue Daniel Torcal, autor del gol anotado en el 120 que dio la victoria a Aragón. "Lo primero que se me pasó fue mirar al linier y ver si era fuera de juego para no venirme demasiado arriba. Pero es un orgullo tan grande, es algo indescriptible, porque cuando vi el balón entrar, sentí como una liberación y fui incapaz de expresar todos los sentimientos que se me venían en tan poco tiempo. Es una locura y todavía no me lo creo aún, porque es algo único e irrepetible", afirma el jugador.

La jugada desde el saque de banda será recordada para siempre por todos los aragoneses, pero lo que llama más la atención es que ya estaba premeditada. "Lo hablamos con varios compañeros con los que jugué en el CD Ebro y sabíamos cómo teníamos que ejecutar esa última jugada", reconoce Torcal. Algo que desde el propio cuerpo técnico también eran conscientes: "Nosotros estábamos ya preparando los penaltis, pero hablamos que en ese último saque de banda iba a llegar el gol".

El momento de éxtasis de ese gol llevó a una locura total a todos los integrantes de la selección aragonesa y Richi Civera tiene claro que ese remate de Torcal "lo empuja todo Aragón, todos los jugadores y la gente que nos ha apoyado en este proceso tan largo. Aunque no me quiero olvidar de la gente que está en el cielo porque también nos ayudaron a que ese balón llegase al fondo de la red". Una teoría que secunda totalmente el atacante del Calamocha. "En el momento en el que remato ese balón, creo que sentí como si entre todos hubiésemos golpeado la pelota", indica.

Los momentos de gran felicidad te llevan a pensar en las personas más importantes de tu vida. Richi Civera, nada más se pitó el final del encuentro, se le vino a su cabeza "mi familia porque no ha parado de apoyarme y han hecho un gran esfuerzo para estar estos días ayudándome, la verdad es que sin ellos no sería nada", pero este título también le hizo recordar a los que no están. "También se me vino a la mente mi madre, que tristemente falleció hace unos meses, y nos ha dado ese plus de energía fina para acabar llevándonos la victoria. Esta era una promesa que tenía que cumplir y al final se ha conseguido", asegura visiblemente emocionado.

Este torneo se compone por jugadores que no son profesionales que compaginan sus trabajos con la práctica del fútbol. En el caso de la selección de Aragón, el capitán Karol Losin es repartidor de muebles o el delantero titular, César San Agustín, trabaja en una fábrica de piensos y la gran mayoría de los componentes están estudiando sus carreras universitarias. Por lo que es una oportunidad para todos ellos de conseguir un foco mediático al que no aspiran en sus equipos. "Puede ser un impulso para su carrera porque no deja de ser una competición UEFA, pero si no se logra, pues también cumples ese sueño que tienes desde niño de representar a tu comunidad y poder levantar un título a nivel europeo. La verdad es que esto te permite vivir una experiencia que a lo mejor no volvemos a tener en toda nuestra carrera. Te sientes como en otro mundo", afirma Torcal.