El 3x3 pone en ebullición a Zaragoza

Zaragoza no para de reafirmarse ante el panorama español y mundial como una ciudad que vive y respira baloncesto por todos sus costados. El Open Lite Quest de 3x3 solo es otra prueba más de que todo lo relacionado con la canasta triunfa y brilla en la capital aragonesa, durante este fin de semana la plaza del Pilar ha acogido la cuarta parada del circuito de esta disciplina en la que se disfrutó de una fase de grupos y eliminatoria en categoría tanto masculina como femenina y este domingo también se ha llevado a cabo un concurso de triples profesional y amateur.

Entre los participantes estuvieron las jugadoras del Casademont Helena Oma y Laia Flores y los campones del mundo 3x3 con la selección española. El torneo ha sido todo un éxito de participación, pero sobre todo de público. Las gradas estaban a rebosar de gente que, pese al calor fatigante, quería disfrutar del deporte. "Soy más del baloncesto de toda la vida, pero la verdad es que el 3x3 es mucho más frenético y eso me ha enganchado bastante. Y si encima se celebra en Zaragoza, pues no podía perderme esta gran oportunidad de verlo en directo", comentaba un aficionado.

Pero no solo en las gradas había una gran cantidad de aficionados observando el deporte, los transeúntes que disfrutaban de un paseo por la Plaza del Pilar se detenían a observar el desempeño de los jugadores y jugadoras. "Ver un deporte tan divertido del que la verdad es que nunca había visto nada, pero me ha sorprendido que sea tan rápido. Me iba a quedar solo un momento mientras y, sin querer, ya llevo más de media hora", decía entre risas una señora.

La realidad es que no había mejor lugar para atraer a la mayor cantidad de gente porque, qué mejor manera de representar lo que para Zaragoza significa el baloncesto, que hacerlo en la plaza del Pilar.