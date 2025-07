El seleccionador nacional de balonmano femenino, Ambros Martín, visita Tarazona

Los alumnos del I Campus de Balonmano 'Ciudad de Tarazona' han tenido este domingo un maestro de lujo: el seleccionador nacional de balonmano femenino, Ambros Martín. El entrenador de las 'Guerreras' ha dirigido una sesión de las chicas del campus y ha impartido una charla a todos sus integrantes, donde les ha hablado de la importancia del esfuerzo y la constancia en el trabajo. “Conozco Tarazona desde mis tiempos de jugador, esta ciudad respira balonmano, y eso me impulsa a participar siempre que puedo en todo lo que me proponen. En general, me llama la atención la pasión de los equipos que hacen todo lo que está en su mano por amor al club dentro de los recursos que tienen. Por eso, iniciativas como este campus son bastante positivas para el progreso del balonmano en todos los aspectos”, señala.

Para el exentrenador del Balonmano Zaragoza Ademar, ahora conocido como Contazara, “el balonmano es uno de los deportes donde se transmiten importantes valores y se consiguen grandes objetivos, por lo que iniciativas así con los jóvenes talentos no solo fomentan los valores del deporte, la sana competición y la autoexigencia por seguir mejorando en la práctica deportiva, sino que también son muy instructivas cuando apuestan por la eliminación de hándicaps y barreras”. Durante esa misma sesión también ha tenido lugar una exhibición con jugadores de la Selección Española en Silla de Ruedas, que en noviembre disputará en Lituania su segundo Campeonato de Europa. La jornada ha contado con el seleccionador nacional, Ricardo Alonso Berridy, y los jugadores Luis Moya Sánchez (CH Palautordera Salicru, 5 veces internacional) y Lucía Martín García (Inclusport Serban Valladolid, 27 veces internacional).

El I Campus de Balonmano “Ciudad de Tarazona” tiene lugar en el municipio zaragozano entre el 4 y el 10 de julio, organizado por Handball Spain y Give and Go con el respaldo del Ayuntamiento de Tarazona, el Club Balonmano Tarazona y el Club Deportivo La Salle Maravillas. Se trata de un encuentro de tecnificación de alto rendimiento cuyo objetivo es vincular la enseñanza del balonmano en el entorno de una ciudad apasionada por el deporte.

En total, una veintena de profesionales de esta disciplina que compiten en equipos nacionales están impartiendo sus enseñanzas a 84 niños, niñas y adolescentes procedentes de toda España. Estos entrenamientos se combinan con múltiples actividades que giran en torno a la enseñanza del balonmano, tratado en equipo y de manera personalizada para cada jugador, pero también dejando espacio a otras acciones que quieren potenciar valores vinculados al deporte, como la concienciación social y medioambiental.