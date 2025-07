Remco exprés

Una contrarreloj se sustancia en un listado de tiempos individuales que manifiestan la calidad de los ciclistas bajo dos parámetros: fuerza y técnica. Cuando estas dos virtudes se generalizan entre los mejores aparecen otros componentes diferenciadores como la aerodinámica, la posición, un desarrollo (plato-piñón) adecuado, etc. Se venía diciendo que los mentores de Vingegaard habían trabajado mucho estos últimos elementos complementarios a su innata calidad, pero en Caen se comprobó que en el desafío individual hay gente con los deberes mejor hechos que el danés. Nos faltó la comparecencia de Filippo Ganna, grandísimo especialista, víctima de una caída en la primera etapa, para un posible duelo con Remco.

Nunca se sabrá nada del anhelado combate. El caso es que el campeón olímpico de París, aquel que voló por un puente en Lombardia y a punto estuvo de perder la vida, destacado miembro de la generación de niños prodigio que copan la proa del ciclismo mundial, marcó ayer su terreno. Remco desembarcó en Normandía con la misma autoridad que Eisenhower al frente del ejército aliado en 1944: pasó por encima de todos.

Evenepoel es un rodador por encima de todo. Es un expreso de potente pedalada refrendada por una fuerza monstruosa. Pogacar, nuevo líder, estuvo cerca de él porque su calidad es extrema y generalizada en todos los ámbitos, pero Remco habitaba ayer en su zona de confort y además estaba inspirado. Veremos cómo administra su actual posición en los desniveles. Su peso no le favorece pero sin duda es un hombre de podio.

El sorpresón lo dio ayer el jacetano Pablo Castrillo alcanzando la décima posición de la etapa. Meterse entre los diez primeros de una crono del Tour son palabras mayores. Me pregunto si con sus veinticuatro años ese resultado es fruto de una metamorfosis apoyada en el entorno técnico de Movistar o de una evolución natural de su ser ciclista, o quizá de ambas cosas. Pablo no tiene precisamente un perfil de contrarrelojista, pero quizá sea una virtud no explotada que junto a su buena defensa demostrada en la montaña le podría valer para construir un importante palmarés.