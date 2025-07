El sueño cumplido del aragonés Isra García: de jugar contra el Barça en Copa a triunfar en Islandia

Israel García está cumpliendo un sueño. El joven jugador de Fuentes de Ebro no quiso desaprovechar la oportunidad que le surgió hace unos meses de marcharse a jugar al extranjero después de haberse forjado un nombre en el fútbol aragonés pasando por varios equipos de Tercera y Segunda RFEF. El mediocentro firmaba por el Fram Reykjavik de la Primera División islandesa pocas semanas más tarde de enfrentarse por segunda vez con el Barbastro al FC Barcelona en la Copa del Rey.

"Llevaba tiempo buscando una oportunidad para salir de España porque desde pequeño siempre me ha llamado la atención. Mi agencia de representación tiene contacto con otros españoles que habían jugado en Islandia y me dijeron que estaban buscando un jugador de mi perfil. Me hizo mucha ilusión porque tenía ganas de conocer el país", cuenta Isra al que le costó muy poco tomar la decisión de emigrar a Islandia tras oír las recomendaciones de su buen amigo Pablo Gállego.

Isra García intenta arrebatarle el balón a Lewandoski en el Barbastro-Barça de Copa del Rey / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

El fútbol en Islandia va al revés. Mientras el fútbol europeo apura sus últimos días antes de comenzar la pretemporada, a excepción de los participantes del Mundial de Clubes que todavía no se han ido de vacaciones, la fase regular de la Liga nórdica ya ha superado su ecuador. El calendario futbolístico islandés comienza en febrero con la celebración de un torneo de pretemporada que da paso a la Liga y la Copa de Islandia, que finalizan en noviembre cuando el duro invierno ya amenaza.

"La liga me sorprendió, tienen una forma muy diferente de entender el fútbol que la que tenemos en España. Se trata de un deporte mucho más físico, con mucho contacto, acciones que en España serían tarjeta roja, en Islandia son falta y nada más. No se lleva lo de perder tiempo. Hay que adaptarse rápidamente al fútbol porque vienes de algo completamente distinto. Hay que ser muy polivalente y te piden que te desenvuelvas en tres o cuatro posiciones", analiza Isra sobre la diferencia futbolística entre el fútbol español e islandés.

Isra García entrando al campo antes de un partido de la liga islandesa con el Fram / SERVICIO ESPECIAL

Uno de los principales desafíos de un futbolista aragonés en Islandia es sin ninguna duda adaptarse a la climatología. Aunque muchos equipos cuentan con instalaciones interiores para poder entrenar y jugar refugiados del frío en pleno invierno, el Fram solo cuenta con su campo de fútbol exterior. "Mi primer entrenamiento en febrero duró menos de diez minutos. Hacía mucho frío, me abrigué todo lo que pude, pero vino una tormenta de nieve y viento que obligó a suspender la sesión. Mis compañeros me vacilaban con el 'Welcome to Islandia'", recuerda sobre la dura sensación térmica que se vive en la isla durante todo el invierno.

Ganar la Copa

El Fram Reykjavic de Isra García es uno de los equipos clásicos del fútbol islandés con un gran palmarés local entre el que figuran casi una veintena de ligas y una decena de copas. Los más 'panenkitas' recordarán los enfrentamientos que este club de la capital tuvo con el FC Barcelona en las primeras eliminatorias de la extinta Recopa de Europa allá por principios de los 90.

El objetivo del Fram Reykjavik esta temporada es clasificarse entre los seis primeros para poder jugar un playoff, que dictaminará al campeón y a los equipos clasificados para las fases preliminares de las competiciones europeas. Además, el equipo de Isra ya está en las semifinales de Copa y sueña con levantar este título que da acceso a Europa al año que viene. Una experiencia inolvidable que quizás también pueda vivir la próxima temporada en caso de continuar en el Fram.

Isra desplaza el balón con la zurda en un partido del Fram / SERVICIO ESPECIAL

Hasta hace una década, Islandia siempre había vivido en un tercer escalón futbolístico. El cambio de panorama comenzó en 2016 cuando la selección logró clasificarse por primera vez para una Eurocopa en la que llegó a cuartos de final eliminando a Inglaterra y cayendo contra la subcampeona Francia.

"La Liga está repleta de futbolistas islandeses, aunque los mejores se marchan a jugar a otras competiciones escandinavas. Esperaba una liga con fútbol muy directo, pero la gran mayoría de equipos quieren proponer con balón, pero conocen perfectamente sus limitaciones", detalla Isra acerca de un fútbol islandés que sigue en pleno crecimiento. Por ejemplo, en 2025, el Vikingur se convirtió en el primer club islandés en lograr el billete para las eliminatorias finales de una competición europea (Conference League).

Isra García conduce el balón ante dos rivales / SERVICIO ESPECIAL

Más allá del fútbol

Mientras Isra ha decidido centrarse esta temporada exclusivamente en el fútbol y en mejorar su nivel de inglés, hay muchos jugadores de la liga islandesa que compaginan su labor futbolística con uno o dos trabajos. "Islandia es un país que necesita mano de obra, hay mucho trabajo y quien no trabaja es porque no quiere. La calidad de vida es muy alta. Tienes muchas oportunidades para crecer y es un país muy seguro. La mayoría de personas vienen a trabajar, ganar dinero y se vuelven a su país", explica el aragonés sobre el éxodo de muchos jóvenes europeos hacia Islandia en los últimos años.

Por otro lado, el turismo en el país ha crecido indudablemente en los últimos años, aunque no es un destino para todos los bolsillos. Y es que la belleza de Islandia es conocida mundialmente por lo que durante los días libres que deja el calendario futbolístico, Isra y su novia aprovechan para recorrer todos los preciosos rincones de la isla. "Coges el coche y te pierdes por el país ya que en cualquier sitio puedes ver cascadas, montañas espectaculares y playas. Tienes destinos para visitar durante todo el año. Me falta aún parte por ver y estoy deseando que nos den días libres", concluye acerca de los planes de una pareja que se dará el 'sí quiero' próximamente.