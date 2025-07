Calor y desniveles

El día de la fiesta nacional francesa no podía empezar sin la exhibición de Alaphilippe. ¡Allez Julien! lanzaban al paso de este ciclista galo los espectadores en el primer puerto. Es fácil reconocerlo por su pedaleo en bailarina. Los franceses acumulan una sequía de estrellas en el trono del Tour desde 1985 (Bernard Hinault). Julien, su niño amado como lo fuera Virenque, es de predisposición fácil por el arte escénico, y aunque no es el que era, se empeña en serlo y se esfuerza por mostrar su imagen a la galería. La edad no perdona. Julien entró en la gran fuga (también lo hizo Castrillo) pero su maillot negro del Tudor se gasificó con el paso de los minutos.

Los 30 evadidos siguieron robando tiempo a los caciques de la carrera con un trabajo pesado a lo largo de un interminable y concatenado sube y baja por el Macizo Central francés y en concreto en las tierras del Auvergne que Bahamontes tanto amó por la potente combinación de calor y rampas. Una tierra de volcanes dormidos que solamente la energía del Tour a su paso puede despertar. Y ayer, por los caminos que besan los pies del Puy de Dôme, fluyó el magma. Atrás los peones de Pogacar pusieron límite a los rebeldes, pero en el colectivo había personajes de gran calado como Simon Yates, reciente ganador del Giro, O´Connor, Arensman o Storer, todos con impresionantes historiales. Un cupo de excesiva calidad al que se le dio excesivo cuartelillo que luego fue imposible anular por completo. Tras una exhibición de agónico esfuerzo en la parte final, Healey adeudó una parte su amarillo a Vingegaard, que paró en seco un ataque de Pogacar a tres kilómetros de meta que de haber continuado habría entorpecido la merecida recompensa del irlandés. Atención con el danés. Lo sustancial de la general sigue igual.

Pero hay más historias que relatar. La principal es el hueco que ha dejado Almeida en UAE y la baja temporal de Sivakov por problemas físicos. Todo ello se tradujo ayer en una cierta debilidad estructural y anímica del equipo UAE potenciada por la victoria de Yates, que solamente Pogacar acabó minimizando personalmente pese a perder el amarillo por muy poco. No le vendrá nada mal a sus chicos eludir la responsabilidad y el desgaste de dirigir la carrera hasta el jueves, cuando el cortejo llegue al pie del Soulor.