Marta Jiménez, la última víctima mortal en salto base, un deporte extremo en el alambre entre la adrenalina y la desgracia

El salto base, un acrónimo los diferentes puntos desde donde se realiza (Building -edificio-, Antenna -antena-, Span -puente- y Earth -tierra, como riscos o acantilados-, es uno de los deportes considerados extremos que, en cambio, ata con mayor adrenalina y pasión quienes lo practican. "Cuando entras en este mundo, ya has oído que hay accidentes; puedes morir haciendo un montón de cosas en la vida, entonces no lo vemos como que sea algo de que estamos jugándonosla todo el rato".

La anterior cita son palabras de Marta Jiménez en una entrevista a Relevo en septiembre de 2023, la saltadora que había encogido el corazón de los espectadores de El Hormiguero de Antena 3 unas semanas antes con una caída libre desde una altura de 10 metros descolgándose sin seguro hasta estar a una distancia mínima del suelo. Un año después, conocida como mujer adrenalina, realizó en el parking colindante al mismo plató un espectacular salto base desde 60 metros de altura en directo para el prime time televisivo.

La joven madrileña de 34 años estaba afincada en la comarca oscense de Sobrarbe cuando este pasado sábado falleció a causa de un accidente durante uno salto base en Plan (Huesca). No era desde luego una novata. A sus espaldas llevaba más de 400 saltos.

Este deporte extremo conjuga dos realidades: un impulso irrefrenable movido por la adrenalina que generan estos saltos al vacío con el fatal desenlace si algo, por mínimo que sea, no sale como debiera. La propia Jiménez contestaba así en una entrevista con EL PERIÓDICO DE ARAGÓN el pasado mes de noviembre al ser preguntado por su primer salto: "¡Fue un momentazo! Diferente, distinto, que siempre lo recuerdas. Fue en el Monte Brento (Italia). Es un recuerdo muy placentero porque no solo me lleva a ese instante, también revisas todo lo que has hecho para llegar hasta allí".

1 muerto cada 60 saltadores

"Respiras, notas el corazón superrápido, yo hasta escucho mi propio latido, antes de tomar la decisión de saltar. A día de hoy me sigue pasando que es un momento muy consciente. Yo digo que entro en un estado de meditación muy activa. Estás en ese instante, en ese punto y no hay nada más". Así reconocía Marta Jiménez sentirse en cada uno de sus saltos, mostrando el imán que tiene este deporte para sus incondicionales.

Todos ellos son conscientes del grave riesgo que corren practicando el salto base. Los datos ofrecidos por el portal deportesinriesgo.com afirman que hay 1 muerte por cada 60 saltadores, un considerable 1,7% de probabilidades. Es el segundo deporte con mayor peligro solo por detrás de la escalada en picos a partir de los 6.000 metros, que tiene una tasa de accidentes mortales de entre el 8% y el 10%, según cifras del mismo portal. Para dimensionar, el riesgo de muerte practicando ala delta, otro de los deportes con mayor riesgo, es de un 0'17%; y de un 0'10% haciendo motociclismo.

El propio reportaje de Relevo hace dos años ofrecía una panorámica global de este deporte. Desde 1978, cuando Carl Boenish inauguró esta práctica de saltar al vacío en Yosemite (EEUU), han fallecido, al menos, 465 personas. Dos años después, esa cifra tristemente ha aumentado, aun sin poder precisar exactamente en qué grado.

"En los saltos bajos [el momento más crítico es] la apertura del paracaídas. Es esencial que sea recta, equilibrada y lo más alejada de la pared. Si, por lo que sea, se abre hacia el otro lado, haces un 180, es una incidencia muy grave. Son cosas que entrenamos mucho antes de implicarnos en el salto base, porque necesitas tener una respuesta rápida. Nos volvemos un poco ninjas. Incluso antes de lanzarnos previsualizamos las situaciones que se pueden dar y repetimos todos los movimientos. Otra medida de seguridad fundamental es el plegado del paracaídas. Un buen plegado va a evitar que tengas un 180. Lo practicamos mil veces", explicaba Jiménez a este medio.

Accidentes mortales mediáticos

El fallecimiento de Marta Jiménez ha sacudido a los amantes de este deporte sin duda, pero la pérdida también se ha sentido en una parte de la opinión pública por la participación ocasional de la joven madrileña en El Hormiguero.

No ha sido la única pérdida vida humana de renombre en un deporte tristemente acostumbrado a perder a uno de los suyos cada cierto tiempo. Uno de los más mediáticos fue el saltador estrella de Red Bull, Valery Rozov, en noviembre de 2017 en el Himalaya. Rozov contaba con varios récords mundiales en saltos base con traje con alas, entre ellos el salto más alto jamás hecho, desde el monte Cho Oyu (7.700 metros).

En el plano nacional, uno de los sucesos más lúgubres tuvo lugar en abril de este año, cuando Carlos Suárez murió en un aeródromo de Toledo al no abrírsele el paracaídas durante los preparativos para la grabación de una película con la que, precisamente, quería homenajear a tres amigos suyos (Manolo Chana, Alvaro Bultó y Darío Barrio), fallecidos entre 2010 y 2014 en sendos accidentes, tal y como informó El Periódico.

En Aragón, en lo que llevamos de año han fallecido 6 personas haciendo salto base desde 2017, la mitad de ellos, incluida Marta Jiménez, en Punta Calva (Plan), según Heraldo. Hasta el suceso de este pasado sábado, el último fallecido en la comunidad había sido el saltador madrileño Nacho Cifuentes en Peña Telera (Biescas) el 17 de diciembre de 2024.