Adiós a 'Cafucas', "un espejo para todos los canteranos del Real Madrid", tras 402 partidos y 23 títulos

El Real Madrid celebró un acto de despedida a Lucas Vázquez, el futbolista gallego que ha militado en las filas del club blanco durante más de 15 temporadas. El futbolista, acompañado de su familia y amigos, fue homenajeado en presencia de miembros de staff técnico del club, de su presidente Florentino Pérez, del presidente de honor, José Martínez 'Pirri', y de compañeros de la plantilla blanca como Kylian Mbappé, Andrei Lunin o Marcelo.

Florentino Pérez fue el primer en tomar la palabra en el acto, en el que recordó que "el Real Madrid es una gran familia porque nuestros jugadores son portadores de los valores del club y han construido una de las grandes dinastías de la historia del fútbol. Entre esos jugadores que se han dejado el alma se encuentra uno de nuestros grandes canteranos. Hoy damos las gracias por todo lo que ha dado al Real Madrid a nuestro querido Lucas Vázquez. Ha sido un ejemplo de lo que debe ser un futbolista del Real Madrid por su capacidad de trabajo, sacrificio, entrega, compromiso, compañerismo, humildad y respeto. Lucas, has puesto siempre por delante el interés del equipo, has defendido de manera ejemplar la camiseta del Real Madrid consiguiendo 23 títulos con el club". El presidente calificó al gallego como "espejo en que el que deben mirarse todos los canteranos. Por profesionalidad, por lealtad y por entrega. Has pasado aquí la mitad de tu vida. Gracias por todo lo que nos ha dado. Eres y serás para siempre uno de los nuestros. El Real Madrid es y será siempre tu casa".

"Siempre seré un canterano del Real Madrid"

Posteriormente tomó la palabra un emocionado Lucas, que en presencia de su mujer Macarena, y de sus hijos Lucas, Macarena y 'Benji', dirigió unas palabras al madridismo: "Hoy es uno de los días más importantes de mi vida. Quiero empezar dando las gracias a la afición porque me habéis acompañado en cada paso que he dado. No voy a decir adiós nunca al Real Madrid. Llegué aquí persiguiendo un sueño y lo he cumplido con creces. Aquí he sido feliz, muy feliz. Siempre he intentado dar lo mejor de mí, me he sentido valorado, respetado y querido. Gracias a Florentino porque tu confianza me ha hecho ser el jugador y la persona que soy. Y también a José Ángel por ponérmelo todo siempre tan fácil". Y concluyó lanzando el siguiente mensaje: "Me voy tranquilo, sabiendo que he dado todo lo que tenía dentro. Me voy, pero el Real Madrid seguirá siempre en mí porque soy y seré siempre Lucas Vázquez, canterano del Real Madrid".

Posteriormente, Florentino le entregó la insignia del Real Madrid y el futbolista posó con su familia junto a los trofeos de los 23 títulos que ha conquistado durante su carrera como jugador del Real Madrid. Lucas llegó al Real Madrid en 2007, con 16 años, y jugó en todas las categorías de la cantera madridista, desde el Juvenil C hasta el Castilla. Tras una temporada cedido en el Espanyol, debutó con el primer equipo del Real Madrid en septiembre de 2015. Desde entonces, ha defendido la camiseta blanca en 402 partidos durante 10 temporadas, en una de las etapas más exitosas de la historia del Real Madrid. En todo este tiempo ha ganado 23 títulos: 5 Copas de Europa, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 1 Copa del Rey y 4 Supercopas de España. Un merecido homenaje y colofón a una etapa exitosa del gallego, que a sus 34 años, estudia ahora ofertas para seguir jugando al fútbol.