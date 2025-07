Richi Civera explica su adiós a la selección aragonesa: "Hemos completado un ciclo, lo mejor es echarnos a un lado"

Richi Civera, que comunicó el pasado martes que no continuará como seleccionador aragonés de la Copa de las Regiones de la UEFA, justifica su adiós como un gesto de responsabilidad. «Ha sido una decisión muy meditada y muy sentida porque no es fácil tomar este tipo de decisiones cuando la Real Federación Aragonesa de Fútbol nos ha tratado de maravilla. El cuerpo técnico hemos considerado que, pasado ya un tiempo de la celebración y de la conquista del título, que lo mejor era echarnos a un lado porque pensamos que hemos completado ya un ciclo y una etapa maravillosa dentro de esta selección. Lo veíamos lo más prudente y responsable el tomar esta decisión tras haber alcanzado ya los objetivos máximos que hemos conseguido en esta etapa», admite el técnico.

En un corto periodo de dos años, Civera ha conseguido, junto a la selección, ser campeón de España y Europa, dos campeonatos de alta dificultad que no se le resistieron al equipo. «Era inimaginable pensar que en un periodo tan corto pudiéramos ser campeones de España y de Europa, ha sido un aprendizaje máximo para mí en lo personal y en lo profesional. El conquistar el campeonato de España fue un momento histórico e imborrable que se va a quedar guardado en letras de oro en nuestro corazón. Han sido dos años en los que nos hemos exigido al máximo en cuanto a planificación, dedicación y organización metodológica y la verdad que estamos muy satisfechos de todo este viaje», rememora.

La última alegría del técnico fue en San Marino con la victoria frente a Dolnoslaski, consiguiendo que la selección aragonesa se coronarse por primera vez en su historia como la mejor región de Europa. Además de los triunfos, el exseleccionador destaca la buena relación personal entre el equipo técnico y los jugadores por encima de las victorias: «Los dos triunfos van a ser recuerdos imborrables, evidentemente el ganar el campeonato de Europa el 1 de julio fue la felicidad máxima. No querría destacar ningún tipo de momento específico, sino todos los minutos. Lo que he podido disfrutar con mis jugadores, cada minuto de entrenamiento, charla, abrazo, cada conversación con cada uno de ellos y con mi cuerpo técnico. Me quedaría con todo eso, creo que lo hemos exprimido al máximo y así se lo transmitimos a los jugadores, que disfrutaran cada instante como si fuera el último y creo que eso ha sido la clave del éxito de esta selección aragonesa».

Los jugadores de la selección han apoyado su decisión y no han dudado en mostrarle su apoyo para todo lo que necesite en su futuro, tanto profesional como personal. «Ha sido una respuesta muy cariñosa y muy emotiva por todos los futbolistas que forman la selección aragonesa, ayer el teléfono echaba humo. La reacción de los jugadores y de todo el grupo que hemos formado ha sido muy emotiva para mí, entendieron la decisión que habíamos tomado. Evidentemente, los jugadores nos tenían y tienen para lo que necesiten y viceversa», se emociona Civera.

Respecto al fútbol aragonés, Civera ha notado una evolución notable en los últimos dos años. Los cuerpos técnicos están cada vez más profesionalizados y como resultado se obtiene una mayor calidad en el plan de trabajo organizativo, en las sesiones de entrenamiento y a nivel competitivo: «Resulta beneficiado evidentemente el seleccionador y la selección aragonesa. Recoger jugadores cada vez más formados y mejor preparados es algo que se puede comprobar con los datos. El hecho de refrendar y de colocar al futbolista y al entrenador aragonés en lo más alto en una competición tan exigente como es la Copa Regiones UEFA a nivel europeo es una fotografía real del buen hacer y del gran trabajo de todos los cuerpos técnicos de nuestra comunidad autónoma».

Tras cerrar esta intensa y laureada etapa profesional, Richi Civera está abierto a nuevos proyectos emocionantes en los que pueda desempeñar su función de la mejor forma posible. «La sensación al finalizar este periodo es de una alegría enorme de saber que he hecho lo correcto y la satisfacción personal de haber alcanzado dos objetivos de un nivel superior con un alto rendimiento como es un campeonato de España y un campeonato de Europa. Ahora mismo me encuentro a la espera de cualquier desafío que pueda venir o cualquier proyecto interesante en el que podamos evidentemente meternos de cabeza en el trabajo y podamos disfrutar tanto o más como lo hemos hecho con este cuerpo técnico durante estos dos años», cierra el exseleccionador aragonés.