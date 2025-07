La campeonísima del Aneto

Ni Anquetil, ni Merckx, ni Hinault, ni Induráin. Ana Tauste. Ella es la verdadera campeonísima de las montañas en julio. ¿No la conocen? Deberían. Que apure Pogačar para alcanzarla. ¡A ver si puede! Nadie la atrapó el jueves en la lucha contra el crono del kilómetro vertical en las faldas del Salvaguardia. Era la medalla que le faltaba para completar la sextuple corona: la primera persona que vence en todas las distancias de la Gran Trail Aneto-Posets.

Polivalente y humilde, capaz de adaptarse a todas las adversidades y medidas sin entonar un adjetivo de egolatría. «No es que sea versátil. Realmente no soy buena en ninguna, no destaco en ninguna distancia, soy mediocre en todas. Simplemente intento adaptarme y mentalizarme. Es simplemente proponértelo, estar preparada, entrenar y no flaquear de mente. Luego tienes que tener suerte y buena meteo», reconoce.

Llevaba dos ediciones luchando por completar su reto en el KV sin lograrlo por culpa de dos ‘súperclases’, Virginia Pérez Mesonero (2022) y Carrodilla Cabestre (2024). En esta ocasión, no estaban y todos la señalaban como favorita sin saber que la fiesta corría por dentro. Un virus le atacaba con una infección de orina que apenas le dejó tomar bocado y «casi más tumbada que de pie». Esa misma mañana, tomó fuerzas y decidió salir «porque no me gusta rendirme». Apretó los dientes y tiró para arriba. Por doce segundos, superó a Aitana Doménech y se alzó con otra victoria. «He salido pronto y no tenía referencias, solo las mías de años anteriores, y pronto he visto que no las igualaba, pero al final he tenido la suerte de que nadie ha hecho mejor marca», vuelve a reconocer sin alardes.

¿Y ahora qué? ¿Cómo saciará su motivación? O desde la organización se animan a crear un nuevo invento o «me tendré que preparar la Peque Aneto», bromea. Con todos los cromos del álbum, tocará repetir y hasta ha encontrado una grieta en su ambición. «Como han modificado el trazado de la Vuelta al Aneto y ahora es más exigente, quizá lo pruebe», reconoce.

Aunque para volver al Valle no necesita una excusa. «Mira que he estado en carreras. Hace unas semanas fuimos a la UTMB del Val d’Aran. Ahora quiero prepararme para la Maratón de Canfranc, que también es muy técnica. Pero en ninguna de ellas existe el ambiente que en Benasque. Todo el mundo se vuelca, te animan. Y aquí te encuentras a muchos amigos. Mucho levantino. Solo por eso merece la pena venir».

El amor nunca muere

Tampoco tendrá que hacer sacrificios para volver a coger la mochila desde Valencia porque está enamoradísima de estas montañas. No se cansa de admirarlas, ni siquiera le importaría venirse a vivir a Ribagorza, para levantar la cabeza y contemplar los horizontes quebrados que son llanura manchega en su Hellín natal. «Me gustaría subir el pico del Alba porque soy de Albacete. El que sí he hecho es el Aneto. Era imperdonable no subir después de darle tantas vueltas corriendo. Cuando crucé el Paso de Mahoma no nos dimos cuenta, pero al revisar el vídeo pensé: ‘¡pero cómo hemos pasado por ahí!’. La gente tiene que tener mucha prudencia, no puede ir de cualquier forma».

Su amor por el Valle Escondido, el corazón del Pirineo, fue a primera vista. En 2017, invitada por la marca patrocinadora, Trangoworld, se apuntó a la Maratón de las Tucas aunque no las tenía todas consigo. «Venía de un año malo, de entrenar poco porque me recuperaba de un edema óseo. Era una incógnita, pero quería probar y di la sorpresa», recuerda. De edición en edición fue saltando como ganadora de una prueba a otra: de la Vuelta al Pico Cerler (2018) a la Vuelta al Aneto (2019) y la Vuelta al Molino (2023). En medio, tras la pandemia (2021), sitúa su listón más alto, los 106 kilómetros y 6.760 metros de desnivel acumulado de la Gran Trail.

Le dan escalofríos de pensar en la soledad de la noche, en intentar engancharse con un grupo para paliar ese silencio oscuro, en la dureza acumulada del segundo bucle, en las molestias en la cintilla y el pie de ganso, en cuando en un avituallamiento un médico le dio los ánimos para no dejarlo, en la llegada entre aplausos en la Vila y en esas dos semanas en las que no pudo bajar unas escaleras… “Recuerdo mirar el reloj y pensar que eran las cuatro de la tarde, pero no, es que llevaba 16 horas de carrera. Y pensé: ‘¿pero qué necesidad tengo de estar aquí?’. Pero seguí y mereció la pena”. Este año la vivirá como espectadora y sentirá “un poco de envidia sana” animando a su pareja y a los otros 355 inscritos. Porque desde el jueves hasta mañana domingo, más de 3.500 participantes han estado dando vueltas y vueltas a las seis pruebas que configuran el calendario de esta competición que llena y da vida.

En ese triunfo almacena recuerdos y un récord (19 horas y 30 minutos, bajando el anterior en dos horas) que sigue vigente pese a su deseo: «Este año hay más chicas que chicos en la Vuelta al Molino. Pero en la Gran Trail siguen siendo pocas y menos repiten. Es durillo, pero es necesario que se motiven. Me gustaría que fuéramos más, subiera el nivel y eso supusiera que rebajan mi tiempo», confiesa con su constante humildad.

Dice que es esa meta la que más retiene dentro de su corazón. Aunque esas emociones no afloran con la nostalgia de la foto del podio o el parpadeo de gloria de la llegada final, ni al cruzar la villa cosida a piropos y vítores. Ese momento especial llegó al pasar por el polideportivo, con mayor soledad, entre un puñado de voluntarios de la organización. Entonces se le cayó el mundo encima y repasó la incertidumbre de un año confinado de muchas dudas y temores. «Se me juntaron muchas cosas y me eché a llorar. Veníamos de la pandemia, de todo lo que habíamos tenido que sacrificar, de todo lo que habíamos perdido, del empeño por estar en la carrera, de mis dudas por ser madre… Fue un instante feliz y triste a la vez. Cuando paso por ahí aún se me ponen los pelos de punta». Una campeoníisima muy humana.