La pizarra de Ángel Giner: El Tour tiembla

El niño prodigio se ha convertido en el artista maduro capaz de representar cualquier papel en el teatro del ciclismo, ya sea clásica o grandes pruebas por etapas. Pogacar vino a reivindicar su poder interpretativo y se ha echado encima a la sala en el primer acto de la obra. Brilla con gesto sereno por encima de cualquier otro actor. No hay quien le haga sombra. Aprovechó los finales de etapa de la primera semana, con crono incluida, para presentarse al pie del Soulor en excelente posición, a la sombra de un líder de cartón. Pero en el primer enfrentamiento con la alta montaña ha pulverizado cualquier imagen, ya no digo realidad, de una oposición garante.

Este viernes ha sido el mejor y no hay que darle más vueltas. A partir de ahora lo razonable sería que fuese añadiendo con moderación más segundos a la renta que le corona como líder. No necesita más. También existe la opción de que hoy en Super Bagneres le dé por liarla nuevamente para cerrar con un diez el paso por los Pirineos, pero tampoco es recomendable abusar del esfuerzo cuando no es necesario. Si realmente acumula en su cuerpo estilizado la carga avariciosa de Merckx, campeón con el que ya se le compara, debería romper la baraja en una etapa de cuatro puertos de leyenda concatenados, como presenta hoy el libro de ruta del Tour. Sin duda, es una tentación para inscribir su nombre en una etapa mítica como ésta pero no parece lo recomendable. El abuso de fuerzas y la avaricia tienen sus riesgos. Veremos a qué decide jugar este fuoriclase que ha dejado la carrera temblando.

Un día más me llama la atención la actuación del jovencísimo Oscar Onley (22 años), séptimo en la cronoescalada y aspirante al top 5. Curtido en el frío del norte del Reino Unido, milita en el modesto Pic Nic que suena a excursión con merienda. El chaval se inscribió en el Tour con dos victorias previas. Una alcanzada en Australia en enero y la otra recientemente en la Vuelta a Suiza. Manifiesta cada día una resistencia hercúlea. Simplemente con que mantenga su regularidad puede estar muy cerca del podio, pero tiene la primera gran reválida de su carrera.