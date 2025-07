Carlos Vigaray: "La primera temporada en el Zaragoza la recuerdo con mucha alegría y nunca se me va a olvidar"

El pasado miércoles se dieron a conocer varios fichajes del CD Teruel, el que más sorprendió fue el del exzaragocista Carlos Vigaray. A los 30 años, el madrileño regresa a España para la próxima temporada después de su campaña en Oriente Medio. Su pasado profesional pasa por varios equipos españoles como el Getafe, Alavés, Fuenlabrada y, por supuesto, el Real Zaragoza.

El lateral derecho tenía un requisito clave para volver: hacer pretemporada y el conjunto rojillo de Primera RFEF lo cumplió. “La oferta del Teruel me llega antes de empezar la pretemporada, que era uno de los requisitos que yo quería para firmar aquí en España, porque llevaba dos años firmando cuando ya casi había acabado el mercado. Me llega la oportunidad de ser una figura importante del vestuario, más que nada porque la edad lo va requeriendo, pero me gusta asumir ese rol y por eso vengo”, dice Vigaray.

El defensa estuvo cuatro temporadas en el Real Zaragoza y el primer año estuvo a punto de conseguir el ascenso con el equipo blanquillo, aun así lo recuerda de forma muy positiva: “Cuando llegué tuve una acogida magnífica por parte del club, de la afición y los compañeros, que eso me impresionó mucho. Fue una pena que nos quedáramos con el sabor agridulce de quedar terceros, jugar el playoff y que no pudiéramos subir pero si que es verdad que la recuerdo con mucha alegría y nunca se me va a olvidar. Disfruté mucho de La Romareda”.

La temporada 2020-2021 sufrió una lesión muscular a nivel isquiotibial, lo que le impidió jugar en el equipo aragonés durante siete meses. “En su momento, fue una lesión bastante grave. Lo que sí que es verdad que con el paso del tiempo ha ido a menos y, obviamente, no sé si es el mismo nivel de antes el que tengo pero sí que lucho cada día por mantenerme en el nivel más alto que pueda”, admite el lateral.

La temporada pasada tuvo su primera y última, por el momento, experiencia en el extranjero. Vigaray aceptó la oferta del Al-Ahli de Bahrein y viajó al país oriental junto a su mujer y su hija: “Sí que es verdad que me costó dar el paso porque al final dejar lejos a mi familia, mis amigos y al entorno es difícil. Por suerte pude llevar a mi pareja y mi niña. Me ha ayudado a crecer y enriquecerme como persona”.

El fútbol asiático es muy distinto al español, principalmente en cuanto a ritmo y clima, algo a lo que se tuvo que adaptar el defensa. “Es una experiencia diferente a lo que es el fútbol de Europa. Allí son temperaturas muy altas y hay mucha humedad, se juega a otro ritmo de fútbol, en los estadios no hay tanto ambiente como aquí y a nivel de instalaciones del club están creciendo pero en España es todo mucho más profesional. Todavía les falta un poco por ir creciendo pero están trabajando en ello”, cuenta.

“Al final, como futbolista lo que buscas es sumar partidos a un buen nivel para seguir manteniendo el ritmo y que todos los equipos vean que estás bien. A nivel colectivo, yo creo que el del Teruel es un proyecto humilde que de aquí a unos años va ser ambicioso y con gente que lo quiere hacer bien dentro del club. Tenemos que ir mirando partido a partido y el tiempo nos dirá lo que nos va a marcar, siempre intentamos mirar hacia arriba que al final es en lo que consiste la vida y ponemos la ilusión cada día en seguir trabajando en esa dirección”, admite respecto a la próxima temporada.