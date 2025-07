Francisco Rodríguez triunfa en una multitudinaria Gran Trail Aneto-Posets

Benasque volvió a llenarse de colorido y de deportistas durante un fin de semana de éxito, donde la emoción del trail running se apoderó de nuevo de la XII Gran Trail Aneto-Posets. En la prueba tomaron parte 3.500 corredores. El más veloz fue Francisco Rodríguez, que tardó 15 horas, 39 minutos y 10 segundos en completar el recorrido. Entró en la meta junto a su mujer y sus hijos. El segundo clasificado fue Lluís Ruiz, una hora después.

En la Vuelta al Aneto se impusieron el andorrano Martí Lázaro Cordero y la letona Marija Brecko, quienes demostraron estar un punto por encima del resto de participantes en la segunda mayor distancia del Gran Trail Trangoworld-Aneto Posets. Lázaro, que lideró la prueba desde el primer tramo, paró el cronómetro en 7.00.07. Tras él, llegó el alicantino Sergio Gutiérrez (7.06.56), un extenista profesional. En la categoría femenina, venció Brecko, una deportista originaria de Letonia y afincada en Pamplona, que no encontró resistencia y firmó un 9.42.25. «Siempre salgo a mi ritmo, sin preocuparme de los demás», dijo en la meta. Segunda fue la cántabra María Ricondo, que hizo un tiempo de 10.07.30.

Por su parte, Pablo Bautista y Leire Fernández fueron los vencedores de la Maratón de las Tucas 2025. La prueba de 42 kilómetros y 2.500 metros positivos de desnivel deparó una emocionante carrera en la que el murciano y la vasca fueron los más rápidos.

A las 08:00 horas partieron los 911 participantes desde la Avenida de los Tilos de Benasque. El recorrido, algo mojado tras la lluvia nocturna, rodea las Tucas de Ixeia (2.840 m), pasa por lugares tan emblemáticos como los ibones de Batisielles, la cascada de la Espigantosa o los pueblecitos de Anciles o Cerler. En el tramo final, un descenso hasta el pueblo de Eriste con un último puerto en el Molino de Cerler (kilómetro 37,7), los líderes defendieron sus ventajas hasta celebrar su victoria con los centenares de aficionados en la meta de Benasque.

«Es mi primera vez aquí y ha sido increíble. Durante todo el recorrido había gente animando y me han llevado en volandas», dijo Pablo Bautista, que hizo 4.24.17, por delante del zaragozano Alberto Lasobras (4.36.34). Entre las chicas, Leire Fernández no encontró rival en la sección definitiva y mantuvo el ritmo para cruzar la línea de llegada en 5.38.41. «Esto para mí era un reto muy personal. Con una carrera muy montañera, muy dura y que sabía que se me iba a hacer larga. Pero justo eso es lo que nos gusta a los trail runners», aseguró. Segunda fue la turolense Patricia Villanueva (5.41.33).