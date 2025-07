La pizarra de Ángel Giner: pasamos a modo control

Las dos primeras etapas pirenaicas se consumieron entre la decepción y el delirio, según con la cara de la moneda que se identifica cada cual. Para muchos Pogacar es un Merckx resucitado. Para otros un sospechoso. De momento prima la proximidad al belga. Pero faltaba el último plato de un menú de propio de Guía Ciclista Michelin, con cuatro colosos de alta montaña concatenados. Y seguía el debate. ¿Volverá Pogacar a hacer una de las suyas?, se preguntaba el ruedo ciclista. Nos dio una respuesta negativa que se manifestó a lo largo del tobogán de puertos, muy apropiados para dar cauce a una etapa mítica.

Pogacar echó el ancla. Seguramente bien aconsejado por sus referentes en UAE Matxin y Gianetti que lo controlan desde juvenil. El líder se limitó a controlar el terrible perfil de la etapa con una recua de gregarios magníficamente organizados. Primero lo hicieron en la salida loca de Pau anulando las aspiraciones de esa legión de soñadores, con más fe que fuerza, dispuestos a ser héroes por un día, que emborronan cualquier estrategia de control. Solamente en el Tourmalet se rompió el pelotóncasi por causas naturales, pero ese era ya un terreno relativamente controlable con la impecable labor de los chicos de Tadeo.

Arensman se llevó el etapón- bien ganado- que no pasará a la historia de las grandes gestas y batallas del Tour, salvo para este abnegado holandés. A su estela, ante la pasividad ofensiva de Pogacar, Vingegaard hizo lo que debía: atacar como muy bien hace el segundo mejor ciclista de la carrera, que para colmo capitanea un grupo sin fondo de armario. Pero había también un empacho general causado por los dos primeros platos pirenaicos.

El tercero, el más exquisito y mejor cocinado, ya no daba de sí para las atrofiadas papilas gustativas del personal. Me pregunto qué habría pasado si se hubieran presentado en orden inverso las jornadas pirenaicas. Se entiende la bajada del suflé del líder y su paso al modo control. Quedan por delante el Mont Ventoux y el siempre obligado periplo alpino. El Tour es muy largo y todos los que lo disputan tienen su límite, Pogacar incluido. Pero, conociendo al chaval, esto no ha terminado.