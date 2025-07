El Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets baja el telón de otra exitosa edición

La duodécima edición del Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets (GTTAP) ya es historia. Cuatro días de comunión entre deporte y montaña, entre participantes y organización, entre el esfuerzo y la recompensa incomparable que resulta de alcanzar los sueños. 3.208 corredores, 500 voluntarios y millones de metros de desnivel recorridos en los senderos del valle de Benasque son protagonistas de esta increíble historia, que ya se ha convertido en recuerdos, sensaciones y motivación para próximas aventuras.

La celebración de la Vuelta a Cerler y la Vuelta al Molino de Cerler, además de la llegada de los últimos valientes del Gran Trail Aneto-Posets y la entrega de trofeos, han servido una vez más para poner el broche de oro. Rosa María Lara y Adrián Ivars se llevan a casa la Vuelta a Cerler. Son dos corredores de referencia del panorama nacional, son pareja y desde esta mañana también son los vigentes campeones de la Vuelta a Cerler, la prueba de sus 27,6 km y 1.340 m+ de GTTAP. Los levantinos fueron los más fuertes entre los 851 corredores que tomaron la salida de esta distancia, que estrenó recorrido el pasado año. La carrera masculina tuvo tres claros protagonistas.

El aragonés Daniel Osanz comandó la carrera en la subida al Molino de Cerler (km 15,7), mientras Juan Pérez y el propio Ivars intentaban no quedarse descolgados. Sin embargo, las tornas cambiaron en la bajada y llegando a Cerler el corredor de Scarpa, a la postre vencedor, se dio cuenta de que contaba con opciones reales de victoria. “Fue un cambio de chip. Decidí apostarlo todo en la bajada y me salió bien. La verdad es que arriesgue mucho y pude pasarlo en uno de los últimos repechos antes de la meta. Menos mal que me pude distanciar porque llegaba sin piernas para poder esprintar”, ha apuntado el corredor alicantino, que ha parado el crono en 2:16:28. Finalmente, en segundo lugar cruzó la meta Daniel Osanz (2:16:50) y en tercero, el joven Juan Pérez (2:17:51).

En la categoría femenina, Rosa María Lara hizo buenas las apuestas que la colocaban como gran favorita y se llevó la victoria con una seguridad aplastante. De hecho, la valenciana, también del equipo Scarpa, batió el récord de la prueba con 2:41:49, bajando en 2 minutos el tiempo del pasado año de Carrodilla Cabestre. “Venía a disfrutar de este pedazo de evento y me he quedado boquiabierta. Los paisajes son increíbles, pero sobre todo es el ambiente y el trato de los voluntarios lo que más me ha llamado la atención. Una carrera para repetir, desde luego”, ha recomendado. Tras ella, con un amplio margen, subió al segundo cajón del podio Celia Balcells (2:54:47) y al tercero, María Rubio (2:59:11). Alex González y Noa Montserrat vuelan en la Vuelta al Molino Una hora más tarde salió la prueba más corta y explosiva del GTTAP, la Vuelta al Molino y con sus 421 participantes y 9,6 km y 435 m positivos por delante.

Deporte y naturaleza se dan la mano en el Aneto / Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets

Una de las principales características de esta prueba es la gran participación femenina, siendo una de las poquísimas pruebas en España en las que hay más mujeres que hombres. Y entre todas ellas (221), la más rápida fue la atleta de 15 años, Noa Montserrat, que estableció un tiempo de 59:02. Tan solo unos segundos después llegó la segunda clasificada, Lina Escura (59:13), mientras que Miriam Recasens (59:29) fue tercera. “Creo que he hecho una carrera inteligente, guardando fuerzas en la subida para darlo todo en la bajada. Le he hecho caso a mi entrenador y nos ha salido bien. Además, tenía muchas ganas de correr en Benasque, pero hasta esta edición no podía por edad”, ha detallado la corredora de Valderrobres, que corre para el Matarranya Team.

Entre los chicos, el más veloz fue el tinerfeño, afincado en Benasque, Alexander González, que no solo venció, sino que rompió el récord del trazado con 44:32. Tras él, los jóvenes Mario Tejada (44:47) y Alex Pacheco (47:06) le acompañaron en el podio. “Llevaba tres años intentando ganarla y por fin lo he conseguido. Me ha hecho mucha ilusión poder compartirlo con mis vecinos del valle. Gracias al teletrabajo, hemos podido venir a vivir aquí y es un paraíso para entrenar. Es nuestro centro de alto rendimiento de montaña”, ha compartido el canario. “Este equipo tiene capacidad para resolver situaciones complicadas” Así ha terminado la duodécima edición del GTTAP, que ha vuelto a dejar un gran sabor de boca en los participantes.

También la valoración de los organizadores ha sido muy positiva. “Esto es Benasque, es el Pirineo y aquí es la montaña la que manda. Nuestro trabajo es adaptarnos a sus condiciones y podemos decir que este año la meteorología no nos lo ha puesto fácil, sobre todo en la primera noche. Sin embargo, cada año me doy cuenta de que este equipo de trabajo está capacitado para resolver multitud de situaciones complicadas y eso es algo que te tranquiliza mucho como organizador”, ha explicado Manolo Bara, presidente de Peña Guara y director del evento. “Los corredores me cuentan lo bien que les tratan los voluntarios -ha agregado-, también en alta montaña donde una pequeña ayuda puede resultar muy importante. Eso es realmente emocionante y el gran éxito de esta carrera: un gran grupo de amigos que de forma comprometida, desinteresada y muy humana saca adelante un proyecto enorme”. “Por último, quiero resaltar tres avances que hemos hecho este año: el primero es la retransmisión en directo del Maratón de las Tucas, que ha tenido una calidad altísima; el segundo son las infraestructuras que garantizan la comunicación interna en este terreno de alta montaña; y la tercera es la mejora que ha habido en la alimentación de los avituallamientos”.

Con las emociones todavía palpitando en las sendas del valle de Benasque, el Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets se despide dejando tras de sí otra edición inolvidable. La pasión de los corredores, la entrega de los voluntarios y la impecable labor de la organización han vuelto a demostrar que este evento es mucho más que una competición: es una experiencia que une a toda una comunidad en torno al amor al deporte y la montaña. Ahora, con la mirada ya puesta en la próxima edición, el GTTAP cierra su duodécimo capítulo reafirmando su lugar como una de las grandes citas del calendario de trail running.