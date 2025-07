El camino hacia los Juegos de Clara Martínez de Salinas

Clara Martínez de Salinas consiguió este fin de semana la medalla de oro en la categoría junior de la carrera de la Copa de Europa de 10 kilómetros en París. La prueba, que en un principio iba a llevarse a cabo en el río Sena, acabó siendo en un canal cercano, debido a las lluvias de los días previos, para garantizar la calidad del agua y la seguridad de los nadadores. "Fue una prueba diferente, nos cambiaron a un canal que estaba muchísimo mejor y no había problemas ni riesgos de salud. Además, en todas las copas en las que he participado, he salido desde arriba y, en este caso, salimos desde el agua. Fue una carrera muy bonita con un circuito diferente porque eran ocho vueltas de 1.250 metros. Hasta la sexta vuelta iba bien colocada pero después empecé a ir cansada y me costó un poco el final, pero bastante contenta con el resultado", cuenta la nadadora de aguas abiertas.

Además, gracias a esta victoria se posicionó en el sexto puesto de la clasificación general: "El puesto está bien para ser mi segundo 10k, que es una distancia que acabo de empezar, pero podría haber sido mejor. Siempre me gusta conseguir mejores resultados y cada vez intentar estar a un nivel absoluto, el objetivo es estar entre las mejores del mundo", dice la aragonesa.

No hace mucho que Martínez de Salinas pegó el salto de 7,5 a 10 kilómetros, y el cambio también se nota en la cantidad de trabajo previo que tiene que llevar a cabo. "Ya empieza a ser olímpica, es una prueba y un cambio que me gustan. Yo estoy en el Centro Nacional de Fondo y Aguas Abiertas de Málaga, mis entrenadores se encargan de hacer la planificación correcta con un gran volumen de entrenamiento y, sobre todo, mucho umbral aeróbico, que es lo que más se necesita para el día de la prueba. Quiero ir cogiendo experiencia, si entrenas duro al final sale el trabajo y los objetivos que quieres cumplir. Hay que trabajar muchísimo para poder aguantar bien porque es una distancia dura", admite Martínez de Salinas.

Para la campeona júnior de Europa es un gran logro nadar con sus ídolos y verlos entrenar antes de las pruebas: "Ves que estás nadando con tus referentes y cambia muchísimo la situación. En esta categoría lo tienen todo muchísimo más controlado: saben cómo calentar, tienen su rutina muy planificada, muy confiados y seguros… Estar compitiendo en un nivel absoluto con gente que tiene 10 años más que yo es muy diferente a un nivel júnior. Es una categoría que me gusta, si quiero estar entre las mejores es donde tengo que estar".

Clara quiere llegar a los Juegos y tiene claros los pasos que tiene que seguir para conseguirlo. "Como cualquier nadadora que quiere llegar a las olimpiadas, independientemente del nivel que esté, tiene que pasar por campeonatos europeos y mundiales. Lo que tengo en mente esta temporada es el Europeo absoluto en París en aguas abiertas o en piscina, no lo sabemos todavía, mi idea es poder clasificarme en alguna de las dos modalidades. También, intentar la mínima para el Europeo de 400 metros libres en piscina corta. Para las próximas temporadas, quiero participar en Europeos y Mundiales absolutos e intentar estar entre las mejores del mudo para los Juegos", concluye la campeona júnior europea.