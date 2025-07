Varapalo para el Real Madrid: el Juez Único desestima el aplazamiento del partido de la primera jornada de Liga ante Osasuna

El Juez Único de Competiciones Deportivas de la Real Federación Española de Fútbol ha desestimado la petición del Real Madrid de posponer el partido de la primera jornada de Liga ante Osasuna al 29 de octubre debido a la falta de descanso de sus jugadores tras la disputa del Mundial de Clubes por parte del club blanco. El 9 de julio el Real Madrid mandó un escrito pidiendo ese aplazamiento y aportando sus argumentos para justificar tal decisión.

Razones de fuerza mayor

En el escrito de resolución, el Juez Único recuerda que "no podrá autorizarse la suspensión y aplazamiento de un encuentro a fecha que suponga alteración del orden del calendario salvo razones de fuerza mayor indubitadamente acreditadas o recogidas reglamentariamente". Pero añade, posteriormente: "Dicho esto, es posible que, en atención a las aludidas razones de excepcionalidad, dicha prohibición general ceda ante la concurrencia de circunstancias relacionadas con la existencia de razones de “fuerza mayor”, motivo por el cual, el presente motivo será objeto de análisis en relación al caso que se nos presenta".

Un folio más adelante dictaminar que "no concurre el supuesto de fuerza mayor". Y recuerda que "en el presente caso, que duda cabe, no puede en modo alguno defenderse que la disputa del Campeonato del Mundo de Clubes organizado por FIFA fuera un hecho imprevisible, pues la celebración del mismo, así como las fechas, son hechos ambos, públicos y notorios conocidos con mucha antelación por todos los clubes participantes, así como por federaciones y ligas de todo el mundo, que han debido acomodar y, en último extremo, aprobar los calendarios de sus competiciones en atención a dicho Campeonato del Mundo". Y puntualiza además que "la participación voluntaria del club solicitante en la competición que motiva su posterior solicitud, excluye que nos encontremos ante un supuesto inevitable".

Finalmente, el Juez Único recuerda que "en virtud del artículo 136 del Reglamento General de la RFEF, los clubes pueden disponer hasta un máximo de 25 futbolistas inscritos en su respectiva plantilla. En virtud de los datos obrantes en la RFEF, en la actualidad el Real Madrid C.F. dispone de 23 jugadores inscritos, no habiendo hecho, por el momento y en base a su sola voluntad, uso de las dos plazas de las cuales aún dispone para conformar una plantilla de mayor amplitud. No obstante, la existencia de una plantilla de 23 futbolistas implica que el club, con independencia de la necesidad de dosificar esfuerzos y administrar adecuadamente a sus jugadores y sus descansos para evitar la aparición de lesiones, cuenta con suficientes jugadores para poder dar cumplimiento al calendario de la competición".

Tres semanas de descanso

El Real Madrid se refería a las tres semanas de descanso de los jugadores, plazo que no se cumple, obteniendo la siguiente respuesta del Juez Único: "En relación a lo que el Real Madrid C.F. refiere como “periodo razonable de preparación física y táctica – habitualmente no inferior a tres semanas” dicha cuestión no se encuentra regulada en el Convenio Colectivo, que únicamente se refiere, como hemos dicho, a los 21 días de descanso ininterrumpidos, lo que se cumple en este caso como hemos indicado. Dicha cuestión no se encuentra regulada en ninguna normativa aplicable".

Concluyendo, por tanto, que "no se aprecia la concurrencia de causa de fuerza mayor que faculte a este órgano competicional a adoptar la decisión de aplazamiento que el club demanda". Por lo tanto, de momento, el Real Madrid-Osasuna que estaba programado para jugarse el martes 19 de agosto a las 21:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

