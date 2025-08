Brutal ataque de Davidovich contra la ATP: "Prometen soluciones, pero nunca hacen nada"

Alejandro Davidovich está en el que seguramente sea el momento más dulce de su carrera. A pesar de perder de manera dramática la final de del ATP 500 de Washington con hasta tres bolas de partido a su favor, el malagueño ha encajado sorprendentemente bien el varapalo y ahora se centra en sus opciones en el Masters 1000 de Toronto.

En el torneo canadiense, Davidovich ha vuelto a recordar que quiere prolongar su genial estado de forma durante un tiempo más. Asentado ya entre los 20 primeros tenistas del ranking ATP, el español venció en primera ronda del torneo ante el francés Corentin Moutet y pone sus vistas ahora en el peligroso duelo de segunda ronda contra el checo Jakub Mensik de este viernes (11:00h).

Si quiere avanzar a octavos deberá jugar su partido en un horario que para Davidovich no es aceptable. No lo es porque el malagueño, que también disputa el cuadro de dobles en Toronto junto al italiano Flavio Cobolli, perdió este jueves en primera ronda del torneo y volverá a jugar este viernes sin apenas descanso. Será a las 11:00 horas locales cuando el español vuelva a saltar a pista en una decisión de la ATP que ha llevado a Davidovich a hacer un comunicado expresando su frustración.

El comunicado de Davidovich

"Hoy quiero expresar mi decepción y enfado con la ATP. Mañana, todos los partidos empiezan a las 12:30, excepto el nuestro, que comienza a las 11:00. Nos encontramos a una hora del club, lo que nos obliga a madrugar para poder llegar en condiciones. Hemos pedido que lo cambien, pero la respuesta ha sido que ya está todo vendido: entradas, televisión… y que no se puede modificar. Una vez más, queda claro que los jugadores no somos tenidos en cuenta", reconocía Davidovich en el comunicado.

"Hoy les ha tocado a unos, mañana me toca a mí, y a partir de pasado todos volverán a jugar a las 12:30. Hay muchas pistas disponibles, pero somos los únicos programados a las 11:00. La ATP siempre promete soluciones, pero nunca hace nada. Esta no es la primera vez que ocurre, y cuando estás dentro te das cuenta de que no es tan bonito como parece desde fuera". Un ataque brutal que dará mucho de que hablar en los próximos días en el circuito.