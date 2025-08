La conquista infinita de la montaña más amada

Él tiene esa virtud del abrazo reconfortante del silencio en medio del bullicio, de distinguir blancos limpios en un lienzo de roca emborronado, de seguir encaprichado del amor de ese primer día, de su fidelidad por esa montaña que le enganchó a su valle y le regaló lo más valioso: una familia, una nueva vida. De su Aneto, esa cumbre que pocos conocen tan bien, que casi nadie ha acariciado con tanta pasión todas sus piedras, esa que en verano se convierte en romería de demasiados incautos e infieles del respeto, y en la que él, Jonatan García, sigue abriendo vías infinitas.

Cuatro líneas abiertas desde su curiosidad por su destreza en once días, del 15 al 26 de julio. Con su filosofía. Saliendo de casa, ligero y con amigos. Aprovechando que colegas se dejaban caer por casa, por Benasque, tomó equipaje ligero, una cuerda de treinta y no más de diez ‘friends’, y se encaramó a las dos vertientes del Rey del Pirineo. Con Jorge Martínez cabalgó por dos aperturas intuitivas en la cara sur (‘El Gato’ 230 metros 6a y ‘La Consentida’ 255 metros 6a+) y con el exiliado ibicenco Félix Sánchez otro par entre la norte y la soleada sur (‘Apurando Gasolina’ 255 metros V y ‘Al Dedillo’ 195 metros 6b).

Un suma y sigue para este futbolero de Barakaldo que un día en 2011 llegó a Benás a subir el Aneto como un turista y no se marchó de su embrujo hasta convertirse en montañero y montañés. “Ahora lo pienso y no sería el primer tresmil que haría. Haría otro más fácil. Invito a la gente que viene a formarse, a subir bien equipado, con el material y los conocimientos adecuados. No es que me sienta más que ellos, solo diferente, pero reconozco los riesgos porque yo he pasado por ahí. La montaña es buena, nos perdona muchas cosas”.

Jonatan García, culminando una pared en el Aneto. / JONATAN GARCÍA

Unas treinta, dice. Quizá treinta y dos. No lo tiene muy claro. No sabe cuántas vetas ha descubierto en su ‘Netu’. A centenares cuenta sus ascensiones y un buen puñado de récords de velocidad encadenando crestas son suyos. Fue el primero en despegar con un parapente desde su cruz. Una retahíla de aventuras que no borra su motivación por seguir hilvanando líneas en sus paredes menos transitadas. “Realmente no sabes seguro si por ahí ha subido antes alguien. Si te encuentras un taco de madera, un cordino o un clavo en la pared es obvio que sí. Antes de subir miro todas las referencias y reseñas y, si no encuentro nada, me animo. El afán no es ser tanto el primero, sino adentrarte en algo desconocido, en la incertidumbre que te genera vivir esa aventura”.

El fabuloso tridente formado por Blanca Cotoré, Jordi Corominas y Jordi Tosas esculpió todo un 7b hace un mes en esas mismas altitudes. Resulta imposible que en un peñasco tan abarrotado cada verano siga habiendo exploradores de lo desconocido. “Obviamente las líneas que llaman más la atención están hechas, pero en todas esos muros quedan muchas fisuras, diedros, desplomes y canaletas. Como se dice, entre col y col, berza. Siempre encontrarás tramos más interesantes y otros menos atractivos, de piedra descompuesta, cuartos grados, sin tanto interés, pero forma parte de la aventura del día”.

Jonatan no es un loco de la colina. Lector de hazañas de pioneros, admirador devoto de Jean Arlaud, despliega oídos ante los viejos roqueros del valle. Es metódico hasta el infinito. Lleva un orden casi obsesivo en su exploración. Va palmo a palmo, risco a risco, presa a presa. “El inicio de las vías que hicimos con Jesús distaba cinco metros. Me gusta ir conociendo la pared tramo a tramo, sin saltar de un lado a otro sin sentido”.

Jonatan García, en plena escalada. / JONATAN GARCÍA

Planifica al milímetro lo que hace. Sube a la pared, la revisa, palpa y rastrea con ojos de ‘quebranta’, toma fotografías desde su pie de gigante o con su amigo Gerardo Bielsa desde las nubes. “Siempre dibujo la línea sobre la foto. En ocasiones toca modificarla sobre el terreno, según qué te encuentres. Al terminar me mando un audio para recordarme los cambios y las anotaciones para que quede archivada y no se me olvide nada”.

Una concienzuda recopilación que no ambiciona el máximo grado, la egolatría y la exhibición personal. Su motivación es regalar un legado, continuar otra cordada divulgativa, esa huérfana tras el fallecimiento hace un año de Joan Miquel Dalmau, autor de enciclopedias de escalada en Maladetas y otros paraísos. “Cuando empecé a abrir en el Aneto en junio de 2019 seguía sus guías y al poco tiempo me contactó para añadir alguna de mis aperturas en el libro que editó en 2020. Hablábamos mucho. Tiene vías incompletas que me gustaría cerrar como homenaje. Hablé con su hija Esther porque deseo continuar con su hilo y editar una nueva guía”.

Quizá pronto añada alguna novedad a ese catálogo. Amenaza con que aún queda mucho verano y que varios colegas han prometido acercarse al Valle. Que quizá engañe a alguno en sus planes en esas verticales solitarias. “Cada vez que salgo a hacer un proyecto vuelvo con otros diez en la cabeza. Aquí hay millones de montañas. Apenas conoceré el 40%. No más. No he ido a los Bagüeñola. El otro día hice por primera vez hice la cresta del Bardamina”.

Por eso casi no sale ya al extranjero. Si lo hace, como hace dos meses en Ecuador, es para ver a amigos, hermanos, como Topo Mena y Carla Pérez, cambiar de aires y apaciguar volcanes nevados (Chimborazo, 6277). El Himalaya queda en otro planeta yermo de esas emociones que halla en el silencio de Ixeia o Gargallosa. Porque su hogar, su abrazo reconfortante, está en Benasque. “Es que salgo de casa y tengo una nueva aventura a mano, un lugar solitario donde perderme. Creo que necesitaría tres vidas para hacer todo lo que quiero”.