María Vicente ilusiona, Fátima Diamé vuela y... derrota de Maribel Pérez

La primera jornada del Campeonato de España de Atletismo acabó a lo grande con las finales de 100 metros en las que reinaron el catalán Guillem Crespí (10.20) y la sorprendente vizcaína Aitana Rodrigo (11.30), después de que María Vicente cerrase el primer día en heptatlón por encima de su récord nacional.

El 'hombre de hielo', se colgó su primer oro en una final que lideró de inicio Ricardo Sánchez hasta pasado el 50. El discípulo de Pau Fradera impuso su mejor resistencia a la caída de la velocidad y se impuso con 10.20 (necesita más para Tokio), seguido por Sergio López (10.25) y el citado Sánchez (10.30).

Gran victoria de Guillem Crespí en 100 metros / RFEA - SPORTMEDIA

La gran sorpresa llegó en el hectómetro femenino. Con Jaël Bestué centrada en el 200, la gran favorita era Maribel Pérez (segunda española más rápida de la historia), pero no progresó y acabó tercera con 11.36 tras la galdacanesa Aitana Rodrigo (11.30) y la recuperada Lucía Carrillo (11.36). ¡Qué inesperado desenlace!

Excelente Diamé

La otra gran protagonista fue Fátima Diame en longitud. La doble medallista en Mundiales bajo techo tan solo tenía en su palmarés un oro al aire libre en 2019 y fue de menos a más para terminar con dos excelentes saltos de 6,73 y 6,77 que la permitirán estar en septiembre en los Mundiales de Tokio.

La valenciana arriesgó en todos los saltos y demostró un gran momento. Vamos, que sus declaraciones en las que afirmaba haber estado por encima de los siete metros en algunos entrenamientos no eran ninguna 'fantasmada'. Irati Mitxelena fue plata con 6,64, misma marca que dio el bronce a Carmen Rosales.

Fátima Diame siempre da espectáculo / RFEA - SPORTMEDIA

"Ha sido un concurso un tanto raro, porque me ha costado entrar en competición y hemos tenido desajustes técnicos. Iván (Pedroso) me ha dicho dos cosas y he vuelto. Espero estar en los siete metros pronto. Muy contenta con esta regularidad", dijo una Diamé que ganó dos oros en Tarragona en los Mediterráneos.

María Vicente vuelve a sonreír

Independientemente de lo que suceda este sábado en las tres últimas pruebas del heptatlón, hay que quitarse el sombrero con María Vicente, con su entrenador Ramón Cid y con los servicios médicos de la RFEA con el afamado recuperador Miquel Àngel Cos a la cabeza.

"Este año me vale con cualquier cosa que haga", decía esta semana a SPORT el seleccionador español, Pepe Peiró. Pues bien, tras rozar el récord nacional en su regreso en Götzis, la catalana volvió a cerrar el primer día con mejor puntuación que el día que batió el récord nacional (3.735).

María Vicente luchará este sábado por batir su récord nacional / RFEA - SPORTMEDIA

Y eso que rozó una de las últimas vallas en los 110 (13.77), pero respondió con marca personal en altura (1,80), 13,24 en peso y 23.77 en 200. También rayó a gran nivel Sofía Cosculluela (séptima en el Europeo sub'23) con 3.538. Este sábado, longitud, una jabalina que le está costando a la catalana y los 800 metros.

Dani Arce y Marta García se exhiben

Consagrado ya como un referente europeo, Dani Arce, un tipo extraordinario, no dio opción a sus rivales en la final de 3.000 metros obstáculos. El burgalés, que también está inscrito en el 'milqui', se fue en el segundo mil y ganó con 8:25.49, seguido por Álex Quijada (8:27.06) y el bronce fue para Rubén Leonardo con 8:32.91.

Sin la campeona europea sub'23 María Forero, tampoco tuvo rival una estelar Marta García en su cuarto oro seguido en 5.000 con un 'sub 15' (14:59.23), seguida por Carla Gallardo (15:21.06) e Idaira Prieto (15:33.26). "Nos hemos planteado la carrera para hacer el récord de los Campeonatos y bajar de 15", dijo la ganadora.

Marta García rayó a gran nivel / RFEA - SPORTMEDIA

Sorpresón por ahora en el decatlón por el fiasco del nonacampeón Jorge Ureña en la altura (1,85) que permite liderar la prueba al joven Andreu Boix (23 años) tras las cinco primeras pruebas con 4.131 puntos, 26 más que el oñilense y 87 más que el catalán Pol Ferrer (viene de ser quinto en el Europeo sub'23).

La pértiga femenina sigue floja y el triunfo fue para Mónica Clemente con 4.25, seguida por Clara Fernández (4,20) y Andrea San José (4,10), mientras que Diego Casas fue el mejor de largo en el disco (62,86), con plata para Yasiel Sotero (60,18) y bronce para Marcos Moreno (57,02) tras el ecuatoriano Caicedo.

Por último, en las series de 400 vallas, paseo de Jesús David Delgado (50.92), gran favorito en ausencia de Sergio Fernández. En féminas y con la pésima noticia de la renuncia a última hora de la catalana Sara Gallego (¡cómo se la echa de menos), no debería tener problemas Daniela Fra (56.60 en semifinales).