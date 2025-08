El Contazara da el pistoletazo de salida a su pretemporada: "Ojalá el club esté en la cima cuanto antes"

El Balonmano Contazara vuelve este lunes al trabajo para preparar una temporada ilusionante después de conseguir el ascenso a División de Honor Plata, debido a la renuncia del BM La Roca de ocupar esa plaza, y competirá en la segunda categoría del balonmano español por primera vez en su historia desde su fundación en el año 2020. "Hay una gran ilusión en todo el club y los jugadores que son de la casa y que llevan aquí desde el primer día lo van a vivir de una forma especial. Tengo muy claro que van a dar todo por el club", afirma, Pablo Hernández, presidente de la entidad zaragozana.

Tenemos que ser realistas y lo primero es afianzarnos en la categoría, aunque obviamente sin renunciar absolutamente a nada. Para mí sería un éxito poder mirar hacia la parte de arriba de la clasificación a falta de cinco jornadas

Los objetivos del Contazara son claros porque al ser un equipo recién ascendido "tenemos que ser realistas y lo primero es afianzarnos en la categoría, aunque obviamente sin renunciar absolutamente a nada. Para mí sería un éxito poder mirar hacia la parte de arriba de la clasificación a falta de cinco jornadas" reconoce su presidente. Sin embargo, una de las máximas que se establece la entidad es "convertir el Siglo XXI en un fortín porque es un pabellón excepcional para el balonmano, al final el Príncipe Felipe es demasiado grande, y cuando se llena sientes a toda la afición apretando y es increíble".

Zaragoza se merece estar arriba, ya no solo por la población de la ciudad, sino por toda la pasión que hay por el deporte. El tiempo para llegar a la cima no sé cuanto será, pero ojalá sea cuanto antes

Para un club tan joven haber alcanzado estas cotas en un periodo tan corto de tiempo es un auténtico logro, pero la ambición del club no se detiene ni mucho menos aquí. Los fichajes tanto en el plano deportivo como en el directivo dejan a las claras que el proyecto paso a paso se va profesionalizando. "Zaragoza se merece estar arriba, ya no solo por la población de la ciudad, sino por toda la pasión que hay por el deporte. El tiempo para llegar a la cima no sé cuanto será, pero ojalá sea cuanto antes", asevera Pablo Hernández.

El salto de categoría implica también un mayor gasto económico, pero el Contazara se ha movido rápido para cerrar hasta seis nuevos acuerdos de patrocinio. "Esto nos ayuda muchísimo porque es necesario para que el club siga creciendo y nos agrada ir sumando cada vez más empresas aragonesas al proyecto", comenta el presidente. Y parece que los sponsors van a seguir en aumento porque "estamos peleando por más e igual hay 2 o 3 sorpresas en estas semanas, aunque no me quiero adelantar".

La pretemporada

La plantilla ya está totalmente cerrada después de haber realizado siete nuevos fichajes y haber renovado a la gran parte del bloque del pasado año, algo que confirmó Juan Caamaño, director deportivo y gerente del club, a este diario el pasado 24 de julio, pese a la baja "por sorpresa" del Nicolás Cecchini hace unos días. Desde el club se considera que "tenemos jugadores de sobra en su posición (central) y no vamos a movernos de forma precipitada ahora en el mercado".

La pretemporada del Contazara comenzará el próximo 14 de agosto enfrentándose al BM Soria, equipo de la misma categoría, como visitante. Entre el 22 y el 23 del mismo mes disputará en Ejea un torneo ante el Helvetia Anaitasuna, Puerto Sagunto y el Billere francés. Después de seis días de descanso visitará Huesca para enfrentarse al Bada y al BM Soria, por segunda vez en la preparación. El último partido antes del comienzo de Liga será la presentación del equipo en el Siglo XXI el 6 de septiembre en el Trofeo Ibercaja frente al UBU San Pablo Burgos. En total, la entidad zaragozana jugará 7 amistosos antes de dar el pistoletazo de salida a la temporada en División de Honor Plata ante Anaitasuna el 13 de septiembre.