Los aragoneses triunfadores en el Nacional celebran el logro: "Es muy ilusionante poder representar a nuestra tierra"

El pasado fin de semana tuvo lugar el Campeonato de España de Atletismo en Tarragona, en el que cuatro atletas aragoneses consiguieron alzarse con medalla. Elena Guiu, Eduardo Menacho, Pol Oriach y Jorge Franco se subieron al podio en segundo y terceros puestos, respectivamente. "Creo que en Aragón tenemos un nivel bastante alto en diferentes pruebas en cuanto a deportistas, entrenadores y clubs. Para mí, lo más ilusionante es poder representar a nuestra tierra y siempre intento dejar marca, no soy solo un chico que vive en España sino que soy de Aragón y me siento orgulloso de mis raíces", admite Menacho.

Elena Guiu fue la que mejor participación tuvo al alzarse con la plata en los relevos 4x100 con su club, Diputación Valencia, aunque esa presea le supo a poco. "Es verdad que lo tenemos muy fácil con el Valencia y también veníamos de haber hecho la mejor marca del año sin nuestras mejores atletas. El oro era algo posible, pero al final son cosas que pasan y hubo factores que jugaron en nuestra contra antes de la carrera. Nosotras somos ambiciosas y queremos más", dice la atleta. El principal problema fue que "una de nuestras compañeras se retrasó, no pudo llegar al calentamiento y tuvimos que hacer un cambio de última hora. Además, también tuvimos que alternar nuestras posiciones de carrera debido a esto". Al final, un suceso así antes de una final "te acaba afectando y no estás todo lo centrada que quieres en lo importante".

En lo personal, "me sentí muy cómoda y muy bien durante la carrera, porque las del Playas nos sacaban ventaja y conseguí recortar bastante esa distancia durante mi turno". "Siempre se quiere ganar el oro, pero nos tenemos que conformar con la plata, que no es que sea nada negativo porque podemos decir que somos subcampeonas de España", comenta.

La aragonesa está meditando el seguir compitiendo en lo que queda de año. "Lo estamos valorando, sobre todo por seguir sumando puntos, o parar y ya volver a competir en pista cubierta en unos meses. En unos pocos días tomaremos la decisión", afirma. Guiu está muy focalizada en obtener los máximos puntos posibles en vista a los torneos del año que viene para seguir optando a cotas más altas en su corta, pero meteórica carrera: "Quiero aprender de los errores del pasado, aunque tampoco quiero precipitarme. Estamos pensando en qué competiciones participar para obtener la mayor calificación posible que me puedan dar y a lo mejor priorizar quedar en peor posición en las carreras, pero obtener una mejor puntuación".

Eduardo Menacho consiguió la primera medalla para Aragón en el Nacioanl absoluto de atletismo. El zaragozano se llevó la medalla de bronce en los 5000 metros, tras hacer su mejor marca personal de la temporada, dato que quedó relegado a un segundo plano con el tercer puesto del podio: "Me lo dijeron cuando acabé la carrera y me alegré mucho, pero no iba a un ritmo para combatir mi marca personal. En la carrera sales a disputar puestos, mis tiempos en este tipo de pruebas es algo que se me resiste en los últimos años, pero lo que no se me resiste es quedar bien en Campeonatos de España".

El atleta admite que se deja llevar por sus emociones, pero no tiene la seguridad de que pueda salir bien: "La parte final hay que gestionarla según las necesidades que estés teniendo en ese momento, yo soy un corredor muy emocional y muchas veces si el corazón me dice que es momento de poner todo, lo hago". Menacho ha trabajado durante todo el año para mostrar su máximo potencial en la competición y conseguir su meta. "Muy contento y satisfecho por cerrar con este logro la mejor temporada que he tenido. Mi objetivo era darlo todo para no tener ningún reproche si me ganaban", cuenta el atleta.

Ahora tiene dos semanas de descanso que utilizará para desconectar y volver a la pista con más fuerza, le espera una pretemporada dura pero con los objetivos claros desde el primer momento. "El objetivo es intentar clasificarnos en el Europeo para diciembre y en febrero, intentaremos correr en pista cubierta en 3000 metros y a ver si podemos conseguir ser segundo de España", concluye.