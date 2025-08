El milagro desde los ojos de Sergio Lamúa: "No daba crédito, ese partido lo ganas solo una de cada cien veces"

Lo que se vivió el domingo en Belgrado fue una de las remontadas más espectaculares en el mundo del baloncesto en el panorama continental. Los 9 puntos consecutivos de Guille Del Pino, culminados con un estratosférico triple sobre la bocina, dieron a la selección española U18 un Campeonato de Europa que estaba perdido minutos antes.

Las caras de incredulidad de los galos contrastaban con las de euforia sobre la pista y el banquillo del combinado nacional. Desde ahí vio el aragonés Sergio Lamúa, ayudante en el cuerpo técnico dirigido por Marco Justo, una secuencia que ya ha entrado en la historia del baloncesto formativo español. «Sucedió lo que nadie esperaba, ni los más optimistas», comienza el entrenador. «Para llegar con vida al último segundo ya había que hacer todo perfecto. Pero es que luego va y la metes. Nada, fue algo mágico. No lo puedo explicar, hay que verlo y que vivirlo», dice un Sergio Lamúa que da la sensación de que todavía no se cree lo ocurrido.

A esa última posesión llegó la selección española sin poder pedir tiempo muerto, pero en cambio la pizarra funcionó a la perfección. «Para esos momentos que no puedes parar el partido, habíamos preparado una serie de jugadas fijas y nos decidimos por una de ellas. Podía haber salido mal, claro, pero es que era el día. Quedará para siempre para el recuerdo», incide el aragonés.

Desorientado

Tras el orgasmo deportivo que sintió Lamúa cuando se percató de que el triple había entrado y de que eran campeones de Europa, el técnico cortocircuitó de la emoción. «He tenido que ver el vídeo porque no me acuerdo. No daba crédito. Empecé a correr, a saltar, te ríes, te abrazas...pero todo de manera inconsciente. Yo estaba perdido, como desorientado», explica el zaragozano. No es para menos después de haberle remontado ocho puntos a Francia en poco más de medio minuto. «Llevo 20 años en los banquillos y nunca había vivido algo así. Si se volviera a jugar ese tramo de partido, lo ganaríamos solo una de 100 veces, pero nos tocó a nosotros». Porque, insiste Lamúa, «no es solo cómo se produjo la victoria, es que estás ganado una medalla de oro en una competición internacional». El héroe fue Guille del Pino, al que el aragonés define como «un chico de Córdoba muy normal. No se dio ninguna importancia. Es muy humilde y buen compañero. Se va ahora a una universidad americana y espero que le vaya muy bien».

Sergio Lamúa acabó así, de la mejor manera, su primera experiencia en el cuerpo técnico de la selección española. «Ha sido un placer y un orgullo. Espero que vuelvan a contar conmigo en el futuro. Me hizo mucha ilusión la primera llamada que recibí en febrero y es un honor trabajar con amigos. Han sido 39 días de una experiencia muy gratificante», dice el técnico, que se ha tenido que acostumbrar a un rol diferente del que ha tenido últimamente. «Cambian mucho las cosas de ser entrenador principal o no, pero yo he sido muchos años ayudante. Es cuestión de adaptación. Esta vez me ha tocado a mí preparar la fase ofensiva del equipo y las labores de vídeo y scouting», relata.

Tras unas merecidas vacaciones, Lamúa afrontará una nueva etapa en el banquillo del Benicarló, de Segunda FEB. «Quiero seguir disfrutando del baloncesto y divertirme en el día a día», afirma el técnico. Su fichaje por los de Castellón hizo que el aragonés dimitiera y dejara por sorpresa el banquillo del CBZ después de haber conseguido el ansiado ascenso. Así explica su decisión: «Fue para mí muy difícil. Cuando todo esto pasó, no había seguridad de que el proyecto de esta temporada en el CBZ saliera adelante. Tuve que pensar en mí y en mi futuro. Pero me alegro enormemente de que el equipo y el club vaya a poder disfrutar este año lo que nos ganamos el pasado sobre la pista».