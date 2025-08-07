El Barça confirma que será Araujo quien sustituya como capitán a Ter Stegen tras ser cesado por el club

El conflicto del Barça con Ter Stegen ha ido un paso más allá. Este jueves el club azulgrana ha confirmado que a raíz del expediente disciplinario que afecta al portero alemán, y a causa de su consiguiente retirada de la capitanía, será Ronald Araujo quién asuma las funciones de primer capitán.

El club lo ha confirmado así en un comunicado que ha compartido en su cuenta oficial en el que justifica la decisión. "El FC Barcelona informa que, a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador Marc-André ter Stegen, y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento, el Club, de manera consensuada con la Dirección Deportiva y el staff técnico, ha decidido retirarle temporalmente la capitanía del primer equipo de fútbol. Durante este periodo, las funciones de primer capitán serán asumidas por el, hasta ahora segundo capitán, Ronald Araujo". Así ha dado a conocer el club al sustituto de Ter Stegen un par de días antes de la presentación del equipo que se llevará a cabo en el Trofeo Joan Gamper de este domingo.

Araujo, que hasta ahora ejercía de segundo capitán será de ahora en adelante y hasta que se esclarezcan los hechos que afectan al portero germano, el primer capitán del primer equipo. Ter Stegen se mantiene firme en su decisión de no firmar el informe médico que el Barça debe enviar a LaLiga para que valide su tiempo de baja. El portero ha delegado cualquier comunicación con el club en su representante y el caso se encuentra en manos de los servicios jurídicos del conjunto azulgrana, que busca una base legal para tramitar la información al organismo aunque no se cuente con el consentimiento del portero.