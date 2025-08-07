La España de Marina Mata se mete semifinales

España derrotó a Turquía en su encuentro por un puesto en las semifinales del Eurobasket U20 femenino de este jueves, con un marcador final de 77‑65, consolidando su paso a la siguiente ronda. El partido vivió momentos intensos en cada cuarto, con un arranque igualado en el que Turquía aumentó su agresividad tanto a nivel defensivo como ofensivo, consiguiendo ponerse por delante de las españolas. Aunque la reacción del equipo nacional fue rápida y con dos triples consiguieron volver a liderar el partido antes de terminar el primer cuarto (21-19).

Un impresionante segundo cuarto decidido claramente a favor de las españolas, en el que pudieron tomar distancia con las rivales (29‑15). Aunque Turquía respondió tras el descanso, la selección española continuó con la misma estrategia y supo controlar el marcador hasta el final. En semifinales, el rival de las españolas saldrá del enfrentamiento entre Israel, que fue rival de la selección en la primera fase y cuarto del grupo A, e Italia, que quedó segunda del grupo D.

La selección luchará por un puesto en la final en el siguiente encuentro de semifinales ante la vencedora del Israel-Italia. España llegó a esta fase tras completar una sólida primera fase de grupos. En su debut, las españolas vencieron a Israel con contundencia (94-69), para luego derrotar a Lituania (89-48) y aunque no consiguieron cerrar la fase invictas por la derrota frente a Bélgica (77-79), pasaron a octavos como segunda de grupo y una actuación reseñable. El equipo ha demostrado una defensa agresiva y una circulación rápida de balón donde todas las jugadoras aportan.

A lo largo del torneo, jugadoras como Inés Miguez o Shaila Nde también han tenido actuaciones destacadas, pero la consistencia de Marina Mata está marcando la diferencia en los momentos clave. Con esta victoria ante Turquía, España está cada vez más cerca del el objetivo final: colgarse otra medalla de oro. La selección U20 femenina cuenta con nueve títulos continentales en su palmarés y están decididas a sumar el décimo en esta edición.