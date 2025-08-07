El nuevo rumbo del Zaragoza CFF

El Zaragoza CFF ha empezado su pretemporada esta semana con mucha ganas para afrontar la próxima campaña. "En estos primeros días se está viendo mucha intensidad en el trabajo, tanto por parte de las jugadoras como del equipo técnico y, de momento, yo tengo una opinión muy positiva respecto al rendimiento del grupo, estoy contento e ilusionado", comenta Carlos Roldán.

El técnico tiene un objetivo principal marcado por el club: "Ha habido un recorte de presupuesto y se nos ha marcado el objetivo de la permanencia, la meta más importante que tenemos que cumplir es llegar a los 30 puntos cuanto antes, conseguir la salvación para no sufrir y a partir de ahí ver hasta dónde se puede llegar".

"Yo creo que lo que tenemos que conseguir principalmente es generar un grupo muy unido, todos somos parte de un conjunto, que juegan once pero que las que no juegan tienen que aportar lo mismo o más y pelear por formar parte de ellas. Si conseguimos que todos vayamos en la misma dirección esto va a ser muy bonito pero no es fácil", dice el técnico respecto a la importancia de la unidad del equipo para comenzar la temporada.

El equipo contará la próxima temporada con varias caras nuevas en la plantilla, pero que se han adaptado correctamente al grupo en este inicio de pretemporada: "Se han incorporado cinco jugadoras del filial a la primera plantilla y cinco más de fuera del club tanto de Aragón como de otras ciudades. Yo estoy viendo el grupo muy unido y con muchas ganas, creo que son muy buenas a nivel profesional y personal, espero que eso ayude a que todo vaya saliendo bien".

También el cuerpo técnico ha sufrido cambios en su estructura para la 25-26, como la incorporación de Julia Penella (preparadora física), Luis Clares (entrenador de porteras) o incluso Carlos Roldán (entrenador): "Estamos todos con muchas ganas y trabajamos con continua comunicación. Esta primera semana nos estamos ocupando mucho de mediciones y valoraciones con la preparadora física".

Carlos Roldán, dirigiendo un partido / SERVICIO ESPECIAL

El trabajo del conjunto aragonés ha estado condicionado por el recorte presupuestario que ha sufrido el club para la próxima temporada. "Principalmente el recorte ha sido en cuanto a sueldos y salarios de jugadoras, ha habido que tenerlo muy en cuenta a la hora de confeccionar la plantilla, ya que había salarios mucho más altos y se han tenido que ajustar para alguna renovación, pero otras no han estado de acuerdo y se han ido".

Aún con esa piedra en el camino, el entrenador ha conseguido formar la plantilla de acuerdo a sus expectativas: "La verdad que yo estoy súper contento con la plantilla que hemos conseguido formar, de hecho, del primer tipo de planificación que yo tenía marcado hace varios meses se han conseguido fichar a varias de esas jugadoras. Al final el tema monetario es algo que condiciona mucho los fichajes, sobre todo para las jugadoras de fuera, porque al venir de otra ciudad tienes que buscar piso y poder mantenerte".

Respecto a la decisión de algunas jugadoras, "ha habido fichajes que no se han podido cerrar porque no se ha llegado a un decisión conjunta respecto a las condiciones, aunque les gustara el proyecto", admite el entrenador del primer equipo.

Roldán destaca el buen trabajo del filial, al que él entrenaba en la pasada campaña: "Es una apuesta de mi segundo entrenador y mía para demostrar que el trabajo que se está haciendo es bueno y que, verdaderamente hay jugadoras en la cantera para dar el salto al primer equipo. Yo confío en que van a estar al nivel y van a aportar muchísimo, incluso pueden llegar a ser titulares sin ningún problema. Esto también puede servir de ejemplo y mensaje para el resto de jugadoras del club, el creer que con trabajo se puede llegar arriba".